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Новое дело против Медведчука. СБУ будет отрабатывать причастность Порошенко и Гонтаревой

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2021, 19:08
Новое дело против Медведчука. СБУ будет отрабатывать причастность Порошенко и Гонтаревой - Фото
Петр Порошенко (Фото: eurosolidarity.org)

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что в рамках расследования нового дела против депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука будет отрабатываться причастность пятого президента Петра Порошенко и бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Об этом Баканов сказал сегодня на брифинге.

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"В части вопроса относительно Петра Алексеевича и госпожи Гонтаревой. Сложный вопрос, действительно. На сегодняшний день мы не разглашаем в интересах следствия других фигурантов. Вместе с тем, учитывая то, что мы увидели, другого варианта, чем отрабатывать версию причастности господина Порошенко и госпожа Гонтаревой к этому процессу, просто невозможно. Если соответствующие доказательства будут собраны, мы выйдем к вам еще на один брифинг и сообщим об этом обществу ", – сказал Баканов.

Сегодня Медведчуку объявлено новое подозрение – в государственной измене (ст. 111 УК) и содействии деятельности террористической организации (ст. 258-3 ч.1 УК). 

В СБУ заявили, что при посредничестве Медведчука состоялся сговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР. В конце концов контракты были сорваны, что спровоцировало волну "веерных" отключений электроэнергии в Украине. 

Впоследствии, по данным СБУ, при содействии Медведчука с целью возвращения Украины в орбиту влияния РФ были организованы незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.

СБУ опубликовала прослушку Медведчука. 

Новое дело против Медведчука. СБУ будет отрабатывать причастность Порошенко и Гонтаревой

Новое дело против Медведчука. СБУ будет отрабатывать причастность Порошенко и Гонтаревой

Новое дело против Медведчука. СБУ будет отрабатывать причастность Порошенко и Гонтаревой

Новое дело против Медведчука. СБУ будет отрабатывать причастность Порошенко и Гонтаревой
Вадим Ребрина
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Петр Порошенко сбу уголь виктор медведчук валерия гонтарева
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