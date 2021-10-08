Новое дело против Медведчука. СБУ будет отрабатывать причастность Порошенко и Гонтаревой

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что в рамках расследования нового дела против депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука будет отрабатываться причастность пятого президента Петра Порошенко и бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Об этом Баканов сказал сегодня на брифинге.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В части вопроса относительно Петра Алексеевича и госпожи Гонтаревой. Сложный вопрос, действительно. На сегодняшний день мы не разглашаем в интересах следствия других фигурантов. Вместе с тем, учитывая то, что мы увидели, другого варианта, чем отрабатывать версию причастности господина Порошенко и госпожа Гонтаревой к этому процессу, просто невозможно. Если соответствующие доказательства будут собраны, мы выйдем к вам еще на один брифинг и сообщим об этом обществу ", – сказал Баканов.

Сегодня Медведчуку объявлено новое подозрение – в государственной измене (ст. 111 УК) и содействии деятельности террористической организации (ст. 258-3 ч.1 УК).

В СБУ заявили, что при посредничестве Медведчука состоялся сговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР. В конце концов контракты были сорваны, что спровоцировало волну "веерных" отключений электроэнергии в Украине.

Впоследствии, по данным СБУ, при содействии Медведчука с целью возвращения Украины в орбиту влияния РФ были организованы незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.

СБУ опубликовала прослушку Медведчука.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.