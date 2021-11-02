Суд отменил домашний арест Медведчука по одному из дел. Но на свободу он не выйдет

Печерский суд Киева отменил домашний арест подозреваемому в госизмене нардепу ОПЗЖ Виктору Медведчуку, о чем заявил сам нардеп журналистам после судебного заседания. Однако нардеп остается под домашним арестом по другому делу, объяснили LIGA.net в пресс-службе Офиса генпрокурора.

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Медведчук является подозреваемым по двум делам: первое – о госизмене и покушении на расхищение национальных богатств, второе – о госизмене и содействии террористической деятельности.

Сегодня по первому делу суд изменил ему меру пресечения – с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство. Причем о личном обязательстве просила сторона обвинения, поскольку истек граничный допустимый срок домашенго ареста (шесть месяцев), объясняли утром в пресс-службе ОГП.

Несмотря на новую меру пресечения, сейчас нардеп все равно остается под круглосуточным домашним арестом по второму делу, объяснили LIGA.net в пресс-службе ОГП.

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Марк Сировой

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