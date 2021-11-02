Суд отменил домашний арест Медведчука по одному из дел. Но на свободу он не выйдет
Печерский суд Киева отменил домашний арест подозреваемому в госизмене нардепу ОПЗЖ Виктору Медведчуку, о чем заявил сам нардеп журналистам после судебного заседания. Однако нардеп остается под домашним арестом по другому делу, объяснили LIGA.net в пресс-службе Офиса генпрокурора.
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Медведчук является подозреваемым по двум делам: первое – о госизмене и покушении на расхищение национальных богатств, второе – о госизмене и содействии террористической деятельности.
Сегодня по первому делу суд изменил ему меру пресечения – с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство. Причем о личном обязательстве просила сторона обвинения, поскольку истек граничный допустимый срок домашенго ареста (шесть месяцев), объясняли утром в пресс-службе ОГП.
Несмотря на новую меру пресечения, сейчас нардеп все равно остается под круглосуточным домашним арестом по второму делу, объяснили LIGA.net в пресс-службе ОГП.
- 11 мая 2021 года СБУ пришла с обысками домой к Медведчуку и в офис ОПЗЖ: ему и депутату ОПЗЖ Тарасу Козаку сообщили о подозрении в госизмене и покушении на расхищении национальных богатств. По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями РФ для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По этому делу Медведчук был под домашним арестом с 13 мая.
- 8 октября Медведчуку объявили новое подозрение – в госизмене и содействии деятельности террористической организации. Подозрение связано со срывом поставок угля в Украину из ЮАР и содействии поставок топлива из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году. Офис генпрокурора просил отправить Медведчука в СИЗО с залогом 1 млрд грн, но суд отправил его под круглосуточный домашний арест до 7 декабря.
- Медведчук вину по обоим делам отрицает и считает их политически мотивированными.
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