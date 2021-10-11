Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в 1 млрд грн – нардеп
Народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку вручили ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн. Об этом сообщил его однопартиец Ренат Кузьмин в своем Facebook.
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Кузьмин опубликовал фото соответствующего документа с подписями генпрокурора Ирины Венедиктовой и следователя по особо важным делам Госбюро расследований Максима Дзвоныка.
Согласно ходатайству, для Медведчука просят избрать меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 ноября с альтернативой залога в размере 1 млрд грн.
В случае внесения залога он должен являться по каждому требованию в соответствующие госорганы, не покидать Киев и область без разрешения, оповещать об изменении места жительства и работы, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.
- 11 мая 2021 года СБУ пришла с обысками домой к Медведчуку и в офис ОПЗЖ: ему и депутату ОПЗЖ Тарасу Козаку сообщили о подозрении в госизмене. По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями РФ для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. 13 мая Печерский районный суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. 9 июля его продлили до 7 сентября.
- 8 октября Медведчуку было объявлено новое подозрение – в государственной измене (ст. 111 УК) и содействии деятельности террористической организации (ст. 258-3 ч.1 УК).
- Глава СБУ Иван Баканов заявил, что в рамках расследования будет отрабатываться причастность пятого президента Петра Порошенко и бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что "безальтернативности тут не может быть, поэтому прокуратура пойдет с ходатайством о содержании под стражей или залогом в 1 млрд грн".
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