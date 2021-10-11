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Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в 1 млрд грн – нардеп

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2021, 13:33
Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в 1 млрд грн – нардеп - Фото
Вручение ходатайства (Фото из Facebook Кузьмина)

Народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку вручили ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн. Об этом сообщил его однопартиец Ренат Кузьмин в своем Facebook.

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Кузьмин опубликовал фото соответствующего документа с подписями генпрокурора Ирины Венедиктовой и следователя по особо важным делам Госбюро расследований Максима Дзвоныка.

Согласно ходатайству, для Медведчука просят избрать меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 ноября с альтернативой залога в размере 1 млрд грн. 

В случае внесения залога он должен являться по каждому требованию в соответствующие госорганы, не покидать Киев и область без разрешения, оповещать об изменении места жительства и работы, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в 1 млрд грн – нардеп

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Оксана Житнюк
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