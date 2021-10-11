Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в 1 млрд грн – нардеп

Народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку вручили ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн. Об этом сообщил его однопартиец Ренат Кузьмин в своем Facebook.

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Кузьмин опубликовал фото соответствующего документа с подписями генпрокурора Ирины Венедиктовой и следователя по особо важным делам Госбюро расследований Максима Дзвоныка.

Согласно ходатайству, для Медведчука просят избрать меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 ноября с альтернативой залога в размере 1 млрд грн.

В случае внесения залога он должен являться по каждому требованию в соответствующие госорганы, не покидать Киев и область без разрешения, оповещать об изменении места жительства и работы, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

8 октября Медведчуку было объявлено новое подозрение – в государственной измене (ст. 111 УК) и содействии деятельности террористической организации (ст. 258-3 ч.1 УК).

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что в рамках расследования будет отрабатываться причастность пятого президента Петра Порошенко и бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что "безальтернативности тут не может быть, поэтому прокуратура пойдет с ходатайством о содержании под стражей или залогом в 1 млрд грн".

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Оксана Житнюк

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