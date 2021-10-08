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Прокуратура будет просить для Медведчука арест или залог в 1 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2021, 19:20
Прокуратура будет просить для Медведчука арест или залог в 1 млрд грн - Фото
Виктор Медведчук (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)

Прокуратура будет просить суд избрать по новому делу против депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 1 млрд грн. Об этом сегодня на совместном брифинге с главой СБУ Иваном Бакановым сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

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Баканов сказал, что он на месте прокуроров просил бы для Медведчука безальтернативный арест.

Венедиктова: "Расскажу, что попросят прокуроры... Нельзя по такой категории дел идти безальтернативно. Мы это уже проходили в первый раз. Все прекрасно понимаем, что безальтернативности тут не может быть. Поэтому прокуратура пойдет с ходатайством о содержании под стражей или залогом в 1 млрд грн... Прокуроры идут тем путем, который прописан в УПК".

Вадим Ребрина
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виктор медведчук Иван Баканов Ирина Венедиктова
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