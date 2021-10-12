Медведчука оставили под круглосуточным домашним арестом. Прокуратура обжалует

Печерский райсуд Киева оставил под домашним арестом народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Об этом стало известно во время прямой трансляции заседания суда.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения Медведчуку на взятие под стражу с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн и оставил его под круглосуточным домашним арестом.

Медведчука отправили под круглосуточный домашний арест до 7 декабря включительно.

Для Медведчука просили избрать меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 ноября с альтернативой залога в размере 1 млрд грн в связи с новым подозрением – в госизмене и содействию террористической организации.

В Офисе генпрокурора заявили, что обжалуют решение суда.

У генпрокурора заявили, что Печерский районный суд подтвердил обоснованность подозрения Медведчука в госизмене и совершении по предварительному сговору группой лиц содействия деятельности террористических организаций.

По мнению прокуроров, при данных обстоятельствах мера пресечения в виде домашнего ареста недостаточна.

В связи с этим прокуроры будут обжалуют решение суда в апелляционном порядке и будут настаивать на содержании Медведчука под стражей с альтернативой внесения залога в 1 млрд грн.

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Наталия Медведева

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