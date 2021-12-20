СБУ о подозрении Порошенко: Поставил Украину в энергетическую зависимость от России

Следствие СБУ считает, что во время исполнения полномочий президента Петр Порошенко поставил Украину в энергетическую зависимость от РФ и подконтрольных ей главарей террористических организаций ДНР и ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Согласно сообщению, в основу подозрения легли свидетельские показания, заключения судебных экспертиз, аудиофайлы, документы, в которых зафиксирована информация периода 2014-2015 годов, и другие доказательства.

"В своей совокупности они свидетельствуют, что Петр Порошенко, будучи в то время в должности президента Украины, использовал предоставленные ему полномочия и инструменты влияния, чтобы контракты с ЮАР были расторгнуты. А затем по требованию представителей РФ организовал подписание от имени Украины контрактов по поставкам угля с неподконтрольных территорий", – сообщил начальник управления Главного следственного управления СБУ Анатолий Булич.

Следствие считает, что такие действия были помощью РФ и террористическим организациям в подрывной деятельности против Украины.

Руководитель Главного следственного управления СБУ Андрей Швец напомнил, что ранее спецслужба объявила подозрения трем фигурантам данного производства.

По его словам, расторжение контрактов с ЮАР спровоцировало волну "веерных" отключений электроэнергии в Украине. Незаконные схемы поставки угля с временно оккупированных территорий на госпредприятия Украины были организованы при содействии народного депутата Виктора Медведчука под влиянием РФ, считает Швец.

Он отметил, что за время функционирования этих схем пророссийские террористы были профинансированы на сумму более 200 млн грн.

8 октября по делу о закупках угля в ОРДЛО объявили о подозрении Медведчуку. Он находится под домашним арестом.

В тот же день глава СБУ Иван Баканов заявил, что в рамках расследования будет отрабатываться причастность Порошенко и бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

17 декабря ГБР заявило, что следователи пытались вручить подозрение Порошенко, однако он их проигнорировал и уехал.

После этого в Евросолидарности заявили, что Порошенко уехал в заранее запланированное "дипломатическое турне".

Сегодня, 20 декабря, Порошенко объявили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по "угольному делу". В Евросолидарности подозрение называют "фейковым" и "политически мотивированным".

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Вадим Ребрина

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