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У Порошенко подозрение в госизмене считают попыткой "расправы" над оппозицией

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2021, 19:19
У Порошенко подозрение в госизмене считают попыткой
Петр Порошенко (Фото: eurosolidarity.org)

Европейская солидарность отреагировала на объявление о подозрении лидеру политсилы Петру Порошенко. В партии пятого президента подозрение называют "фейковым" и "политически мотивированным". Заявление опубликовано на сайте Евросолидарности.

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Политсила заявляет, что президент Владимир Зеленский якобы "специально выбрал" момент вручения подозрения, когда Порошенко нет в стране. Также Евросолидарность заявила, что власть "усиливает преследование оппозиционной партии, которая становится самой популярной политической силой страны".

У Порошенко заявляют, что Офис генпрокурора, Госбюро расследований и Служба безопасности Украины почти три года "осуществляют десятки незаконных уголовных производств против пятого президента". У Порошенко такие действия считают "политическим заказом" Зеленского с целью "расправы" над оппонентом.

"Фейковое подозрение Порошенко – это еще один дешевый видосик обанкротившейся власти. Это все, что она может дать вместо "конца эпохи бедности", – сказано в заявлении.

В Евросолидарности также сообщили, что Порошенко вернется в Украину, "но по своему собственному графику, а не по сценарию новогодних видосиков Зеленского". При этом конкретной даты в партии не называют.

  • 17 декабря ГБР заявило, что следователи пытались вручить подозрение Порошенко, однако он их проигнорировал и уехал.
  • Сегодня Порошенко объявили о подозрении в госизмене по "угольному делу". По словам адвоката, к дому пятого президента приехала "делегация из прокуратуры" и, узнав, что пятый президент находится за границей, засунула в щель калитки текст подозрения и повестку на допрос на 23 декабря.

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Оксана Житнюк
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