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Порошенко вызвали в ГБР на 23 декабря. Будут решать вопрос меры пресечения

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2021, 18:26
Порошенко вызвали в ГБР на 23 декабря. Будут решать вопрос меры пресечения - Фото
Петр Порошенко (Фото: eurosolidarity.org)

Пятого президента Петра Порошенко вызвали в Госбюро расследований на 23 декабря для проведения процессуальных действий. Также будет решаться вопрос избрания меры пресечения. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника департамента по надзору за органами госбезопасности Офиса генпрокурора Иван Кисилевич.

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По его словам, Порошенко объявили о подозрении "по ст. 258 со значком 3 и ст. 111 УК (содействие деятельности террористических организаций и госизмена)".

По словам руководителя отдела Главного следственного управления ГБР Виталия Овдиенко, Порошенко "подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе представителей высшего руководства РФ, содействовал террористическим организациям ЛНР и ДНР".

Кисилевич сказал, что генпрокурор Ирина Венедиктова находится в отпуске, поэтому подозрение подписал и.о генпрокурора.

"Поскольку указанное лицо (Порошенко) сегодня не прибыло по вызову, мы направили повторный вызов на четверг, 23 декабря, на 10:00. Именно тогда будет решаться вопрос вручения ходатайства об избрании меры пресечения. Какой именно меры пресечения – на это будут влиять много факторов: это и процессуальное поведение лица, наличие соответствующих рисков. Поэтому мы сейчас не можем сообщить, о какой именно мере пресечения мы будем просить", – сказал представитель ОГП.

По его словам, Порошенко вызвал в ГБР "для проведения различных процессуальных действий".

Сегодня Порошенко объявили о подозрении в госизмене по "угольному делу".

Вадим Ребрина
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Петр Порошенко госизмена уголь Ирина Венедиктова гбр терроризм
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