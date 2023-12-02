СБУ: Порошенко должен был встретиться с Орбаном, Россия бы использовала как ИПСО

"Среди планов врага – привлечение к ИПСО отдельных украинских политиков во время их посещения третьих стран", – пишет спецслужба.

Петр Порошенко (Скриншот по видео)

Служба безопасности Украины сообщила, что получила контрразведывательные данные, по которым пятый президент Украины и нардеп Петр Порошенко должен был провести встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном. По словам спецслужбы, Россия планировала использовать это и другие подобные встречи в качестве информационно-психологических спецопераций против Украины.

Вчера Порошенко не смог уехать за границу. Его командировку отменил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко после получения "письма для служебного назначения".

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"СБУ и разведывательные органы Украины получили информацию о подготовке провокаций на международной арене со стороны российских спецслужб, направленных против Украины. Главная цель врага – снизить поддержку иностранных партнеров и попытаться расколоть украинское общество изнутри", – пишет ведомство.

СБУ пишет, что по замыслу российских спецслужб широкомасштабное ИПСО должно произвести:

→ к смене настроений в странах-партнерах антироссийской коалиции;

→ будет побуждать представителей украинского политикума к провозглашению нарративов о необходимости переговорного процесса с РФ на условиях замораживания войны.

Такие заявления спецслужбы РФ планировали активно поддержать через пророссийские политические силы в иностранных странах, а среди планов России — привлечение к ИПСО отдельных украинских политиков во время посещения третьих стран, отмечает ведомство.

"По полученным контрразведывательным данным, именно в этом контексте можно рассматривать информацию о запланированной встрече главы партии Европейская солидарность Петра Порошенко с премьер-министром Виктором Орбаном, который системно выражает антиукраинскую позицию, является "другом путина" и призывает снять санкции с РФ", – объясняет СБУ.

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Россия планировала использовать в своих ИПСО против Украины эту встречу Порошенко и другие рабочие встречи украинских политиков с представителями государств, транслирующих пророссийские нарративы, утверждает ведомство.

СБУ отмечает, что обратилась к Офису президента, Кабмину и Верховной Раде с предложением учесть информацию о планах РФ во время организации и согласования заграничных командировок украинских делегаций.

"Поэтому руководство Верховной Рады не предоставило разрешение на заграничную командировку украинскому депутату (Порошенко. – Ред.), который должен стать инструментом в руках российских спецслужб", – объясняет ведомство.

Вчера вечером СБУ уже публиковало сообщения о том, что направила государственным органам письмо с информацией о российском ИПСО.

Тогда же ведомство замечало, что информирование не касалось "никаких конкретных представителей политических сил".

Сам Порошенко и Евросолидарность пока не комментировали это заявление СБУ. Информация о встрече пятого президента с Орбаном ранее не публиковалась.

1 декабря Порошенко не выпустили из Украины в заграничную поездку – в Государственной пограничной службе заявили, что командировка отменена. По словам Порошенко, в Польше и США у него запланированы десятки встреч, в том числе по снятию блокады украинских перевозчиков и обеспечению американской военной помощи.

Первый вице-спикер Рады Корниенко заявил, что получил письмо для служебного пользования, которое он не может комментировать: "Соответственно, дальше мы вынуждены были отменить эту командировку [Порошенко]".

Впоследствии на пресс-конференции в Киеве Порошенко раскрыл свою версию, что именно было в письме Раде: "Это письмо от спецслужб о том, что депутатам включая Порошенко очень опасно находиться за границей, это угроза его жизни".

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