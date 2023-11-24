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Прикидалися працівниками інвестиційних компаній. В Одесі накрили шахрайський кол-центр – відео, фото

Этот материал также доступен на русском
24.11.2023, 11:20
Прикидалися працівниками інвестиційних компаній. В Одесі накрили шахрайський кол-центр – відео, фото - Фото
Фото: Національна поліція України

Національна поліція затримала на Одещині організатора та 15 учасників шахрайського кол-центру, які виманювали у людей до $200 000 на місяць. Про це повідомила пресслужба поліції.

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За даними, організатором кол-центру є уродженець Грузії, неодноразово судимий і має стійкі зв’язки з одним зі "злодіїв у законі".

Фото: Національна поліція України

За даними слідства, учасники групи телефонували громадянам різних країн і представлялися працівниками інвестиційної компанії. Шляхом обману вони схиляли співрозмовників до перерахування коштів під приводом інвестування у криптовалюту, цінні папери й інші активи.

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Таким чином вони заволодівали грошима громадян України, Молдови, Польщі, Іспанії, Чехії, Італії, США, ОАЕ, які зберігалися на банківських рахунках потерпілих, йдеться у матеріалі.

За інформацією пресслужби, якщо люди не надавали свої дані, аферисти вмовляли їх убезпечити телефон або комп’ютер і встановити "захист". Це була програма, що давала можливість працівникам кол-центру у реальному часі бачити всі маніпуляції, які здійснювали потерпілі.

Фото: Національна поліція України

Офіс Генерально прокурора зазначив, що в орендованому угрупованням приміщенні було створено й обладнано окремі структурні підрозділи злочинної організації:

→ "служба безпеки";

→ "відділ холодників";

→ "відділ Тімлідерів".

Кожний відділ мав свої функції, штат працівників, свого адміністратора, інструкції щодо введення потерпілих в оману й навчальний матеріал. Штатна чисельність кол-центру складала до 80 працівників, йдеться у матеріалі Офісу Генерального прокурора.

Фото: Національна поліція України

Оперативники документували зловмисників із лютого 2023 року. Під час обшуків правоохоронці вилучили 65 одиниць комп’ютерної техніки, дев’ять транспортних засобів, кошти у сумі $38 800 доларів і 12 000 гривень та інші речові докази.

  • У вересні 2023 року у Кривому Розі кіберполіція за участі спецпідрозділу ТОР і служби безпеки ПриватБанку затримала шахраїв, які ошукували українців з використанням незаконно перевипущених мобільних SIM-карток.
  • 17 листопада стало відомо, що "ексміністр" терористів ДНР організував угруповання, яке від імені провідних українських банків виманювало гроші в громадян через кол-центр.  

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Уляна Кричковська
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