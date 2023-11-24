Притворялись работниками инвестиционных компаний. В Одессе накрыли колл-центр – фото

Национальная полиция задержала в Одесской области организатора и 15 участников мошеннического колл-центра, которые выманивали у людей до $200 000 в месяц. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

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По данным, организатором колл-центра является уроженец Грузии, неоднократно судимый и имеющий устойчивые связи с одним из "воров в законе".

По данным следствия, участники группы звонили по телефону гражданам разных стран и представлялись работниками инвестиционной компании. Путем обмана они склоняли собеседников к перечислению средств под предлогом инвестирования в криптовалюту, ценные бумаги и другие активы.

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Таким образом, они завладевали деньгами граждан Украины, Молдовы, Польши, Испании, Чехии, Италии, США, ОАЭ, которые хранились на банковских счетах потерпевших, говорится в материале.

По информации пресс-службы, если люди не предоставляли свои данные, аферисты уговаривали их обезопасить телефон или компьютер и установить "защиту". Это была программа, которая давала возможность работникам колл-центра в реальном времени видеть все манипуляции, совершаемые потерпевшими.

Офис Генерально прокурора отметил, что в арендованном группировкой помещении были созданы и оборудованы отдельные структурные подразделения преступной организации:

→ "служба безопасности";

→ "отдел холодников";

→ "отдел Тимлидеров".

Каждый отдел имел свои функции, штат работников, своего администратора, инструкции по введению потерпевших в заблуждение и учебный материал. Штатная численность колл-центра составляла до 80 работников, говорится в материале Офиса Генерального прокурора.

Оперативники документировали злоумышленников с февраля 2023 года. Во время обысков правоохранители изъяли 65 единиц компьютерной техники, девять транспортных средств, средства на сумму $38 800 долларов и 12 000 гривен и другие вещественные доказательства.

В сентябре 2023 года в Кривом Роге киберполиция с участием спецподразделения ТОР и службы безопасности ПриватБанка задержала мошенников, обманывавших украинцев с использованием незаконно перевыпущенных мобильных SIM-карт.

17 ноября стало известно, что "экс-министр" террористов ДНР организовал группировку, которая от имени ведущих украинских банков выманивала деньги у граждан через колл-центр.

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