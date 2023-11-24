UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Притворялись работниками инвестиционных компаний. В Одессе накрыли колл-центр – фото

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2023, 11:20
Притворялись работниками инвестиционных компаний. В Одессе накрыли колл-центр – фото - Фото
Фото: Национальная полиция Украины

Национальная полиция задержала в Одесской области организатора и 15 участников мошеннического колл-центра, которые выманивали у людей до $200 000 в месяц. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По данным, организатором колл-центра является уроженец Грузии, неоднократно судимый и имеющий устойчивые связи с одним из "воров в законе".

Фото: Національна поліція України

По данным следствия, участники группы звонили по телефону гражданам разных стран и представлялись работниками инвестиционной компании. Путем обмана они склоняли собеседников к перечислению средств под предлогом инвестирования в криптовалюту, ценные бумаги и другие активы.

Читайте также: Львовский фермер получил подозрение в использовании рабского труда – видео, фото

Таким образом, они завладевали деньгами граждан Украины, Молдовы, Польши, Испании, Чехии, Италии, США, ОАЭ, которые хранились на банковских счетах потерпевших, говорится в материале.

По информации пресс-службы, если люди не предоставляли свои данные, аферисты уговаривали их обезопасить телефон или компьютер и установить "защиту". Это была программа, которая давала возможность работникам колл-центра в реальном времени видеть все манипуляции, совершаемые потерпевшими.

Фото: Національна поліція України

Офис Генерально прокурора отметил, что в арендованном группировкой помещении были созданы и оборудованы отдельные структурные подразделения преступной организации:

→ "служба безопасности";

→ "отдел холодников";

→ "отдел Тимлидеров".

Каждый отдел имел свои функции, штат работников, своего администратора, инструкции по введению потерпевших в заблуждение и учебный материал. Штатная численность колл-центра составляла до 80 работников, говорится в материале Офиса Генерального прокурора.

Фото: Національна поліція України

Оперативники документировали злоумышленников с февраля 2023 года. Во время обысков правоохранители изъяли 65 единиц компьютерной техники, девять транспортных средств, средства на сумму $38 800 долларов и 12 000 гривен и другие вещественные доказательства.

  • В сентябре 2023 года в Кривом Роге киберполиция с участием спецподразделения ТОР и службы безопасности ПриватБанка задержала мошенников, обманывавших украинцев с использованием незаконно перевыпущенных мобильных SIM-карт.
  • 17 ноября стало известно, что "экс-министр" террористов ДНР организовал группировку, которая от имени ведущих украинских банков выманивала деньги у граждан через колл-центр.

Читайте также: Тищенко пришел в офис нардепа Семинского и нашел там "колл-центр". Тот ретировался – видео

Ульяна Кричковская
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
колл-центрполицияОдессакриминалофис генерального прокурора
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 