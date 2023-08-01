Депутат Верховной Рады Николай Тищенко заявил, что его коллега и бывший однопартиец по Слуге народа нардеп Олег Семинский организовал рядом со своим депутатским офисом "колл-центр", который выполнял заказы, в частности, от россиян.
Тищенко опубликовал видео, в котором утверждает, что он находится в "колл-центре", который депутат Верховной Рады Семинский организовал "практически в своем депутатском офисе". Тищенко при этом сопровождают сотрудники полиции.
Тищенко на видео задает Семинскому вопросы о его отношении к предполагаемому "колл-центру" и его якобы сотрудничестве с заказчиками в России, но Семинский отказывается отвечать, пытается препятствовать съемке и в итоге сбегает.
"По нашей информации, именно этот колл-центр собирал и передавал информацию о работе военных в Киеве в правительственном квартале и работе ПВО, о чем свидетельствуют соответствующие изъятые документы, которые заполнялись также на русском языке", – написал в Facebook Тищенко.
Доказательств этим обвинениям он не предоставил.
Он также опубликовал фотографии, как можно понять, сделанные на месте видеосъемки, на которых изображено нечто похожее на печати российских государственных и коммерческих учреждений.
Тищенко также отметил, что Нацполиция задержала на месте съемки "38 уклонистов (из которых трое иностранцы) для выяснения их вероятной связи с ФСБ" и чтобы проверить, состоят ли они на воинском учете и на каких основаниях работают в этом офисе.
Информацию о деятельности подозрительной организации Тищенко передал в правоохранительные органы и Госбюро расследований.
- Нардеп Олег Семинский в 2021 году попал в список депутатов-"антиреформаторов" Vox Ukraine по результатам его парламентских голосований.
- В феврале 2021 года СБУ заявила, что раскрыла похищение в 2012 году Семинского, который занимал пост топ-менеджера Нефтегаздобычи, его бывшим деловым партнером и министром транспорта и связи Николаем Рудьковским.
- В январе 2023 года Тищенко исключили из парламентской фракции и партии Слуга народа после его скандальной поездки в Таиланд.
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