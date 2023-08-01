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Тищенко пришел в офис нардепа Семинского и нашел там "колл-центр". Тот ретировался – видео видео

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01.08.2023, 11:40
Фото - скриншот из видео
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Депутат Верховной Рады Николай Тищенко заявил, что его коллега и бывший однопартиец по Слуге народа нардеп Олег Семинский организовал рядом со своим депутатским офисом "колл-центр", который выполнял заказы, в частности, от россиян. 

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Тищенко опубликовал видео, в котором утверждает, что он находится в "колл-центре", который депутат Верховной Рады Семинский организовал "практически в своем депутатском офисе". Тищенко при этом сопровождают сотрудники полиции.  

Тищенко на видео задает Семинскому вопросы о его отношении к предполагаемому "колл-центру" и его якобы сотрудничестве с заказчиками в России, но Семинский отказывается отвечать, пытается препятствовать съемке и в итоге сбегает.

"По нашей информации, именно этот колл-центр собирал и передавал информацию о работе военных в Киеве в правительственном квартале и работе ПВО, о чем свидетельствуют соответствующие изъятые документы, которые заполнялись также на русском языке", – написал в Facebook Тищенко.

Доказательств этим обвинениям он не предоставил.

Он также опубликовал фотографии, как можно понять, сделанные на месте видеосъемки, на которых изображено нечто похожее на печати российских государственных и коммерческих учреждений.

Фото – Facebook Николай Тищенко
    

Фото – Facebook Николай Тищенко

Тищенко также отметил, что Нацполиция задержала на месте съемки "38 уклонистов (из которых трое иностранцы) для выяснения их вероятной связи с ФСБ" и чтобы проверить, состоят ли они на воинском учете и на каких основаниях работают в этом офисе.

Информацию о деятельности подозрительной организации Тищенко передал в правоохранительные органы и Госбюро расследований. 

Сергей Бережной
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Слуга народаколл-центрНиколай ТищенкообвинениеОлег Семинскийнардерп
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