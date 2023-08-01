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Тищенко прийшов до офісу нардепа Семінського і знайшов там "кол-центр". Той ретирувався – відео видео

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01.08.2023, 11:40
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Депутат Верховної Ради Микола Тищенко заявив, що його колега та колишній однопартієць по Слузі народу нардеп Олег Семінський організував поряд зі своїм депутатським офісом "кол-центр", який виконував замовлення, зокрема, від росіян.

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Тищенко опублікував відео, в якому стверджує, що він перебуває у "кол-центрі", який депутат Верховної Ради Семінський організував "практично у своєму депутатському офісі". Тищенка при цьому супроводжують співробітники поліції.

Тищенко на відео ставить Семінському запитання щодо його відношення до ймовірного "кол-центру" та його нібито співпраці із замовниками в Росії, але Семінський відмовляється відповідати, намагається перешкоджати зніманню та зрештою втікає.

"За нашою інформацією, саме цей кол-центр збирав та передавав інформацію про роботу військових у Києві в урядовому кварталі та роботу ППО, про що свідчать відповідні вилучені документи, які заповнювалися також російською мовою", – написав у Facebook Тищенко.

Доказів цих звинувачень він не надав.

Він також опублікував фотографії, як можна зрозуміти, зроблені на місці відеознімання, на яких зображено щось схоже на печатки російських державних та комерційних установ.

Фото – Facebook Николай Тищенко

Фото – Facebook Николай Тищенко

Тищенко також зазначив, що Нацполіція затримала на місці знімання "38 ухилянтів (з яких троє іноземців) для з'ясування їхнього ймовірного зв'язку з ФСБ" і щоб перевірити, чи перебувають вони на військовому обліку та на яких підставах працюють у цьому офісі.

Інформацію про діяльність підозрілої організації Тищенко передав до правоохоронних органів та Держбюро розслідувань.

Сергій Бережний
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Слуга народукол-центрнардепМикола ТищенкообвинуваченняОлег Семінський
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