Сходил в "плен" и вернулся: СБУ задержала экс-заместителя главы общины на Сумщине

Служба безопасности Украины задержала экс-заместителя главы общины на Сумщине, который сотрудничал с российской ФСБ

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала экс-заместителя общины в Сумской области, который, по данным ведомства, сотрудничал с российской ФСБ и для контакта с куратором даже прошел "плен" у оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По материалам следствия он был завербован еще до начала полномасштабного вторжения России. В пресс-службе отметили, что преступник до мая 2022 года занимал должность заместителя одной из объединенных территориальных общин региона.

Когда часть Сумской области оккупировали, фигурант выехал в РФ из-за вражеского блокпоста, отметили в СБУ. По данным, там он встретился со своим куратором из ФСБ, от которого получил задание по разведывательно-подрывной деятельности в Украине.

Читайте также: СБУ разоблачила дельцов, которые хотели продать в РФ запчасти к самолетам. ВСУ передали оборудование – фото

"За несколько дней российский агент вернулся в приграничный район, часть которого еще была оккупирована, а свое исчезновение объяснял якобы пребыванием "в плену" у рашистов", – написали в ведомстве.

Пресс-служба отметила, что по заданию куратора из вражеской спецслужбы фигурант, находясь в должности заместителя председателя ОТГ, продолжил собирать информацию о местах перемещения и вооружения украинских защитников в приграничных районах.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

"Впоследствии, для расширения своих возможностей, мужчина уволился с должности и устроился в местную агрофирму и под видом рабочих поездок разведывал информацию для оккупантов", – отметили в СБУ.

В частности, согласно данным, он узнавал места базирования подразделений ВСУ, Госпогранслужбы и Национальной гвардии, которые привлечены к обороне северо-восточных рубежей Украины.

Читайте также: Суперудар на 6000 км. Зачем СБУ подорвала туннель, соединяющий Россию с Китаем

Кроме того, используя личные связи, фигурант собирал персональные данные командиров воинских частей и руководителей местных общин, добавили в ведомстве.

Контрразведчики СБУ задержали его при попытке передать геолокации нескольких подразделений Сил обороны. По имеющимся данным, развединформация нужна была агрессору для подготовки новых воздушных атак и диверсионных вылазок в Сумскую область.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении в государственной измене. Он находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

24 ноября Национальная полиция задержала в Одесской области организатора и 15 участников мошеннического колл-центра, которые выманивали у людей до $200 000 в месяц.

28 ноября СБУ задержала агентства Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ), которая скорректировала десятки "шахедов" по Одессе.

29 ноября СБУ собрала доказательную базу на генерал-лейтенанта армии России, который руководил репрессиями и пытал участников сопротивления.

Читайте также: СБУ: Порошенко должен был встретиться с Орбаном, Россия бы использовала как ИПСО