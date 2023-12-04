СБУ викрила ділків, які хотіли продати у РФ запчастини до літаків. ЗСУ передали обладнання – фото

Фото: СБУ

Служба безпеки України запобігла продажу до Росії партії авіаційних складників, які були викрадені на одному з українських підприємств на загальну суму понад 10 млн грн. За клопотанням Офісу генерального прокурора, їх було передано для потреб ЗСУ.

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Пресслужба Офісу генерального прокурора зазначила, що у 2019 році авіаційні помпи та складники до них, що використовуються на бойових літаках МіГ-29, викрали з території підприємства-виробника в одному з обласних центрів України. Їх вартість перевищує 10 млн грн.

За даними слідства СБУ, до оборудки причетний дніпропетровський кримінальник.

Фото: СБУ

У СБУ зазначили, що зловмисник передав військову продукцію знайомому підприємцю для "зберігання" і подальшого збуту. Він тривалий час переховував авіаскладники на території власної станції техобслуговування, а згодом намагався продати їх через інтернет.

За інформацією СБУ, опублікованою "рекламою" зацікавились представники воєнно-промислового комплексу РФ, які підшукували такі запчастини для бойових літаків.

Співробітники Служби безпеки задокументували факти злочинної діяльності й заблокували продаж військового обладнання окупантам.

Під час обшуків на СТО підприємця-фігуранта СБУ вилучила:

→ 10 авіанасосів;

→ два стартер-генератори;

→ тисячу додаткових складників.

Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Фото: СБУ

24 листопада Національна поліція затримала на Одещині організатора та 15 учасників шахрайського кол-центру, які виманювали у людей до $200 000 на місяць.

28 листопада СБУ затримала агентку Головного управління Генштабу ЗС Росії (ГРУ), яка скоригувала десятки "шахедів" по Одесі.

29 листопада СБУ зібрала доказову базу на генерал-лейтенанта армії Росії, який керував репресіями й катував учасників руху опору.

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