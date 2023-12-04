СБУ разоблачила дельцов, которые хотели продать в РФ запчасти к самолетам, их передали ВСУ

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины предотвратила продажи в Россию партии авиационных комплектующих, которые были похищены на одном из украинских предприятий на общую сумму более 10 млн грн. По заявлению Офиса генерального прокурора, они были переданы для нужд ВСУ.

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Пресс-служба Офиса генерального прокурора отметила, что в 2019 году авиационные насосы и комплектующие к ним, используемые на боевых самолетах МиГ-29, были похищены с территории предприятия-производителя в одном из областных центров Украины. Их стоимость превышает 10 млн грн.

По данным следствия СБУ, к сделке причастен днепропетровский уголовник.

Фото: СБУ

В СБУ отметили, что злоумышленник передал военную продукцию знакомому предпринимателю для "хранения" и последующего сбыта. Он долго прятал авиакомплектующие на территории собственной станции техобслуживания, а затем пытался продать их через интернет.

По информации СБУ, опубликованной "рекламой" заинтересовались представители военно-промышленного комплекса России, которые подыскивали такие запчасти для боевых самолетов.

Сотрудники Службы безопасности задокументировали факты преступной деятельности и заблокировали продажу военного оборудования оккупантам.

В ходе обысков на СТО предпринимателя-фигуранта СБУ изъяла:

→ 10 авианасосов;

→ два стартера-генератора;

→ тысячу дополнительных комплектующих.

Следователи СБУ открыли уголовное производство по легализации имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Фото: СБУ

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