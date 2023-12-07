Вербує кримських школярів до російської "Юнармії": соратниці Аксьонова повідомили про підозру
Служба безпеки України повідомила про підозру у державній зраді "заступниці глави" окупаційного "уряду Криму" Олені Романовській. За даними слідства, вона примусово залучає кримських школярів до російської мілітарної організації "Юнармія".
Як написали правоохоронці, до кінця 2024 року до рядів "Юнармії" російські окупанти планують включити кожну 10-ту дитину та підлітка з Криму.
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У публікації зазначили, що для того, щоб виконати "рознарядку" Росії, Романовська дає прямі вказівки директорам місцевих шкіл на примусове залучення учнів до мілітарного формування.
За даними слідства, до березня 2014 року Романовська обіймала різні посади в апараті Верховної Ради Криму. Втім, у період його захоплення підтримала російських загарбників.
Правоохоронці зазначили, що потім її призначили до складу місцевої окупаційної адміністрації під керівництвом російського ставленика в Криму Сергія Аксьонова. Там вона керує "міністерством праці та соцполітики", написали в СБУ.
Також, за даними СБУ, фігурантка публічно підтримує збройну агресію Росії проти України та "героїзує" російських окупантів.
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Слідчі заочно повідомили Романовській про підозру за ч. 1 ст. 111 ККУ (державна зрада), їй загрожує до 15 років тюрми.
Оскільки Романовська перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності, додали в публікації.
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