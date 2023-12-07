Вербує кримських школярів до російської "Юнармії": соратниці Аксьонова повідомили про підозру

За даними СБУ, підозру про держзраду повідомили соратниці російського ставленика в Криму Сергія Аксьонова

Олена Романовська (Фото: російські джерела)

Служба безпеки України повідомила про підозру у державній зраді "заступниці глави" окупаційного "уряду Криму" Олені Романовській. За даними слідства, вона примусово залучає кримських школярів до російської мілітарної організації "Юнармія".

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Як написали правоохоронці, до кінця 2024 року до рядів "Юнармії" російські окупанти планують включити кожну 10-ту дитину та підлітка з Криму.

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У публікації зазначили, що для того, щоб виконати "рознарядку" Росії, Романовська дає прямі вказівки директорам місцевих шкіл на примусове залучення учнів до мілітарного формування.

ДОВІДКА. Мілітарна організація "Юнармія" – це, як заявляють у РФ, дитячо-юнацький військово-патріотичний рух під патронажем Міністерства оборони Росії. На півострові Крим він почав діяти після його окупації, такі ж "регіональні штаби" з'явилися на окупованих територіях Донбасу. "Керівники" цієї організації ставлять собі за мету "виростити покоління, здатне захищати вітчизну зі зброєю в руках". Учасниками цього руху можуть стати діти, яким виповнилося 8 років. У разі відмови з боку батьків очільники навчальних закладів та викладачі погрожують "зверненням" до каральних органів Росії на території півострова.

За даними слідства, до березня 2014 року Романовська обіймала різні посади в апараті Верховної Ради Криму. Втім, у період його захоплення підтримала російських загарбників.

Правоохоронці зазначили, що потім її призначили до складу місцевої окупаційної адміністрації під керівництвом російського ставленика в Криму Сергія Аксьонова. Там вона керує "міністерством праці та соцполітики", написали в СБУ.

Також, за даними СБУ, фігурантка публічно підтримує збройну агресію Росії проти України та "героїзує" російських окупантів.

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Слідчі заочно повідомили Романовській про підозру за ч. 1 ст. 111 ККУ (державна зрада), їй загрожує до 15 років тюрми.

Оскільки Романовська перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності, додали в публікації.

29 листопада 2023 року СБУ зібрала доказову базу на генерал-лейтенанта армії Росії Євгена Поплавського, який керував репресіями й катував учасників руху опору та цивільних під час окупації Лимана Донецької області.

1 грудня СБУ викрила, що ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович, якого звинувачують у роботі на ФСБ РФ, координував інформ-диверсії проти України, до яких залучив народного депутата Нестора Шуфрича.

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