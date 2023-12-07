Вербует крымских школьников в "Юнармию": соратнице Аксенова сообщили о подозрении
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене "замглавы" оккупационного "правительства Крыма" Елене Романовской. По данным следствия, она принудительно привлекает крымских школьников в российскую милитарную организацию "Юнармия".
Как написали правоохранители, до конца 2024 года в ряды "Юнармии" российские оккупанты планируют включить каждого 10-го ребенка и подростка из Крыма.
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В публикации отметили, что, для того чтобы выполнить "разнарядку" России, Романовская дает прямые указания директорам местных школ на принудительное привлечение учащихся к милитарному формированию.
По данным следствия, до марта 2014 года Романовская занимала разные должности в аппарате Верховного Совета Крыма. Впрочем, в период его захвата поддержала русских захватчиков.
Правоохранители отметили, что затем ее назначили в состав местной оккупационной администрации под руководством российского ставленника в Крыму Сергея Аксенова.Там она руководит "министерством труда и соцполитики", написали в СБУ.
Также, по данным СБУ, фигурантка публично поддерживает вооруженную агрессию России против Украины и "героизирует" российских оккупантов.
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Следователи заочно сообщили Романовской о подозрении по ч. 1 ст. 111 УКУ (государственная измена), ей грозит до 15 лет тюрьмы.
Поскольку Романовская находится на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные меры по ее привлечению к ответственности, добавили в публикации.
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