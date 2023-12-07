Вербует крымских школьников в "Юнармию": соратнице Аксенова сообщили о подозрении

По данным СБУ, подозрение о госизмене сообщили соратнице российского ставленника в Крыму Сергея Аксенова

Елена Романовская (Фото: русские источники)

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене "замглавы" оккупационного "правительства Крыма" Елене Романовской. По данным следствия, она принудительно привлекает крымских школьников в российскую милитарную организацию "Юнармия".

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Как написали правоохранители, до конца 2024 года в ряды "Юнармии" российские оккупанты планируют включить каждого 10-го ребенка и подростка из Крыма.

Смотрите также: В Крыму сломали все телеканалы и пустили обращение Зеленского – видео

В публикации отметили, что, для того чтобы выполнить "разнарядку" России, Романовская дает прямые указания директорам местных школ на принудительное привлечение учащихся к милитарному формированию.

СПРАВКА. Милитарная организация "Юнармия" – это, как заявляют в РФ, детско-юношеское военно-патриотическое движение под патронажем Министерства обороны России. На полуострове Крым он начал действовать после его оккупации, такие же "региональные штабы" появились на оккупированных территориях Донбасса. "Руководители" этой организации ставят своей целью "вырастить поколение, способное защищать отечество с оружием в руках". Участниками этого движения могут стать дети, которым исполнилось 8 лет. В случае отказа со стороны родителей руководители учебных заведений и преподаватели угрожают "обращением" в карательные органы России на территории полуострова.

По данным следствия, до марта 2014 года Романовская занимала разные должности в аппарате Верховного Совета Крыма. Впрочем, в период его захвата поддержала русских захватчиков.

Правоохранители отметили, что затем ее назначили в состав местной оккупационной администрации под руководством российского ставленника в Крыму Сергея Аксенова.Там она руководит "министерством труда и соцполитики", написали в СБУ.

Также, по данным СБУ, фигурантка публично поддерживает вооруженную агрессию России против Украины и "героизирует" российских оккупантов.

Читайте также: Буданов о ПВК Аксенова и ей подобных: Медийные воины, очень любят охранять рынки и кафе

Следователи заочно сообщили Романовской о подозрении по ч. 1 ст. 111 УКУ (государственная измена), ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Поскольку Романовская находится на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные меры по ее привлечению к ответственности, добавили в публикации.

29 ноября 2023 года СБУ собрала доказательную базу на генерал-лейтенанта армии России Евгения Поплавского, который руководил репрессиями и пытал участников сопротивления и гражданских во время оккупации Лимана Донецкой области.

1 декабря СБУ разоблачила, что экс-заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович, обвиняемый в работе на ФСБ РФ, координировал информ-диверсии против Украины, к которым привлек народного депутата Нестора Шуфрича.

Читайте также: Повестки из Мордора. Как проходит мобилизация на временно оккупированных территориях