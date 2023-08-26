Буданов о ЧВК Аксенова и ей подобных: Медийные вояки, очень любят охранять рынки и кафе
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Радио Свобода рассказал, что частная военная компания "Конвой", подчиненная главарю российских оккупантов в Крыму Сергею Аксенову, занимается "отмыванием денег", а ее боевики никогда не были на войне.
По словам главы украинской разведки, подобных ЧВК "Конвой" в России и на временно оккупированных территориях Украины, включая Крым, около 15 штук.
"Это медийные проекты, на которых разворовывают средства. Все. Никто из них на фронт так и не попал", – сказал Буданов.
Отвечая на вопрос, чем занимаются воины этих ЧВК, начальник ГУР сказал "они охраняют "государственные объекты", "фирмы", кафе, рынки очень любят охранять".
В марте 2023 года российское оппозиционное издание "Важные истории" впервые заговорило о вероятном создании "Конвоя". Ссылаясь на бывшего наемника этого ЧВК, росСМИ писало, что все командование "Конвоя" – это бывшие наемники террористической группы Вагнера, то есть "все знакомые друг другу люди".
- К вечеру 23 августа появились сообщения о падении в Тверской области самолета, принадлежавшего главарю террористической организации Группа Вагнера Евгению Пригожину.
- Вечером 23 июня 2023 года Пригожин заявил о "походе" на Москву. На следующий же день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресс-секретарь Путина заявил, что Пригожин уехал в Беларусь.
- 30 июня начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что ФСБ получила задачу убить Пригожина, но это масштабная операция и понадобится время.
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