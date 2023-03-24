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Кремлевская марионетка в Крыму Аксенов создал собственную частную военную компанию – СМИ

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24.03.2023, 13:15
Кремлевская марионетка в Крыму Аксенов создал собственную частную военную компанию – СМИ - Фото
Наемники ЧВК "Конвой" (Фото: Telegram "Конвой")

Главарь российских оккупантов в Крыму Сергей Аксенов якобы создал собственную частную военную компанию "Конвой". Об этом сообщило российское издание Важные истории.

Там отметили, что "Конвой" – это формально боевой армейский резервный состав (БАРС), где заключают два контракта – один с "Конвоем", второй – с Минобороны РФ.

Такой шаг позволяет получить "гарантированные выплаты" в случае ранения или смерти, говорится в материале.

Бывший наемник "Конвоя" рассказал российскому медиа, что во время службы получал около 200 000 рублей в месяц, а командование получает около 300 000. Кроме того, отслужившим в ЧВК год, оккупанты обещают землю в оккупированных Крыму или Абхазии.

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Позиции "ЧВК Аксенова" находятся в соседней с Крымом оккупированной части Херсонской области.

Руководитель "Конвоя" – Константин Пикалов (кличка "Мазай"), которого называют "правой рукой" руководителя российской государственной террористической организации Группа Вагнера Евгения Пригожина.

РосСМИ со ссылкой на бывшего наемника "Конвоя" пишет, что все командование "ЧВК Аксенова" – это бывшие наемники Группы Вагнера, то есть "все знакомые друг другу люди".

Мілана Головань
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