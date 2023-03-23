В Украине Пригожину тяжело, он думает перебросить "вагнеровцев" в Африку — Bloomberg
Поскольку вести войну против Украины для главаря террористической организации Группа Вагнера Евгения Пригожина становится все сложнее, он может свернуть военные действия своих наемников здесь, переключив их внимание на военные операции в Африке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на ознакомленных с ситуацией собеседников.
Издание напоминает, что наемники Группы Вагнера до сих пор не смогли взять Бахмут, несмотря на месяцы попыток и "ошеломляющие" потери.
После нескольких недель публичных жалоб на то, что "вагнеровцы" не получают от российского высшего руководства снаряды и другие запасы, Пригожин признал, что Группе Вагнера "придется перезагрузиться и сократить свой размер" по завершении битвы за Бахмут, пишет Bloomberg.
Ознакомленные с ситуацией собеседники издания предполагают, что Пригожин может переключить внимание на военные операции в Африке, поскольку "ситуация в Украине стала сложной для него".
Журналисты отмечают, что уже появились объявления о наборе наемников в ряды Группы Вагнера для участия в войне против Украины и на 9-14 месяцев – для участия в боевых действиях в Африке. При этом уточняется, что те, кто желает служить в африканских странах, будут зачислены в резерв.
- В отчете британской разведки за 13 марта спрогнозировали, что террористическая организация Группа Вагнера будет вынуждена снизить свою активность в войне против Украины из-за утраты возможности пополнять свои ряды заключенными.
- 17 марта в разведке Эстонии сообщили, что к югу от Бахмута командование оккупантов заменяет наемников из Группы Вагнера солдатами регулярной армии.
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