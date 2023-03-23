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В Украине Пригожину тяжело, он думает перебросить "вагнеровцев" в Африку — Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2023, 16:28
В Украине Пригожину тяжело, он думает перебросить
Евгений Пригожин (Фото: скриншот)

Поскольку вести войну против Украины для главаря террористической организации Группа Вагнера Евгения Пригожина становится все сложнее, он может свернуть военные действия своих наемников здесь, переключив их внимание на военные операции в Африке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на ознакомленных с ситуацией собеседников.

Издание напоминает, что наемники Группы Вагнера до сих пор не смогли взять Бахмут, несмотря на месяцы попыток и "ошеломляющие" потери.

После нескольких недель публичных жалоб на то, что "вагнеровцы" не получают от российского высшего руководства снаряды и другие запасы, Пригожин признал, что Группе Вагнера "придется перезагрузиться и сократить свой размер" по завершении битвы за Бахмут, пишет Bloomberg.

Ознакомленные с ситуацией собеседники издания предполагают, что Пригожин может переключить внимание на военные операции в Африке, поскольку "ситуация в Украине стала сложной для него".

Журналисты отмечают, что уже появились объявления о наборе наемников в ряды Группы Вагнера для участия в войне против Украины и на 9-14 месяцев – для участия в боевых действиях в Африке. При этом уточняется, что те, кто желает служить в африканских странах, будут зачислены в резерв.

  • В отчете британской разведки за 13 марта спрогнозировали, что террористическая организация Группа Вагнера будет вынуждена снизить свою активность в войне против Украины из-за утраты возможности пополнять свои ряды заключенными.
  • 17 марта в разведке Эстонии сообщили, что к югу от Бахмута командование оккупантов заменяет наемников из Группы Вагнера солдатами регулярной армии.

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Мілана Головань
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группа вагнера война африка евгений пригожин
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