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Конфликт между Пригожиным и Шойгу. В ГУР считают, что победит силовое ведомство оккупантов

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23.03.2023, 11:07
Конфликт между Пригожиным и Шойгу. В ГУР считают, что победит силовое ведомство оккупантов - Фото
Вадим Скибицкий (Фото: LIGA.net)

В конфликтной ситуации между российской террористической организацией "Группа Вагнера" Евгения Пригожина и Министерством обороны России, вероятно, "победит" ведомство Сергея Шойгу. Такое мнение высказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

Он считает, что для победы в этом конфликте у российских Минобороны и Генштаба есть ряд причин.

"Они [Минобороны РФ] резко ограничили поставки и боеприпасы для "вагнеровцев". У Пригожина есть проблемы с набором личного состава. К тому же он не выполнил то обещание, которое давал: он говорил, что до сентября возьмет Бахмут. Он начал критиковать российскую регулярную армию, хотя сам не выполнил свои обещания", – объяснил Скибицкий.

Заместитель начальника ГУР предполагает, что, вероятно, Группы Вагнера "может не остаться после происходящего в Бахмуте".

По словам Скибицкого, террористическая организация теряет свои основные силы, а ее интересы не ограничиваются только Украиной.

"У них есть задачи в Сирии, в Африке, на Ближнем Востоке. Пригожин уже откровенно признает, что его просто сливают", – сказал он.

  • 10 марта 2023 года Центр стратегических коммуникаций рассказал, что солдатам ВС РФ руководство приказало изображать "вагнеровцев" при совершении преступлений на временно оккупированных территориях.
  • В отчете британской разведки за 13 марта спрогнозировали, что террористическая организация "Группа Вагнера" будет вынуждена снизить свою активность в войне против Украины из-за утраты возможности пополнять свои ряды заключенными.
  • 17 марта в разведке Эстонии сообщили, что к югу от Бахмута командование оккупантов заменяет наемников из ПВК Вагнера солдатами регулярной армии.

Читайте также: Пригожин не управляет отрядами ПВК Вагнера, он обеспечивает пиар и финансирование – ГУР

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