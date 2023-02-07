ГУР: Шойгу приписывает себе несуществующие победы и активизирует конфликт с вагнеровцами

Российский министр обороны Сергей Шойгу приписывает себе несуществующие победы и активизирует конфликт с боевиками террористической организации Группа Вагнера. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, пропагандистское агентство страны-оккупанта ТАСС сообщило о том, что Шойгу на селекторном совещании заявил о полном контроле со стороны армии оккупантов над населенными пунктами Соледар, Клищиевка, Краснополье, Благодатное, Николаевка Донецкой области и Подгорное, Лобково Запорожской.

В ГУР добавили, что Шойгу также упомянул об "успешном" развитии боевых действий под Бахмутом и Угледаром, подчеркнул, что все указанные "достижения" являются результатом действий армии России.

"При этом шойгу сознательно не упомянул тот факт, что на всех указанных направлениях для ведения боевых действий активно вовлечены силы частной военной компании "вагнер". Наоборот кадровая российская армия играет лишь эпизодическую роль "сил поддержки". Эта информация умалчивается российскими пропагандистскими СМИ, что свидетельствует о продолжении конфликта в среде военно-политического управления РФ", – заявили в ГУР.

В разведке отметили, что из Соледара украинские войска были выведены еще 25 января, о чем официально сообщало командование ВСУ.

Что касается других населенных пунктов, то их захват врагом в настоящее время не подтверждается.

6 февраля в разведке сообщили, что в России продолжают производить ракеты, но попытки проводить импортозамещение и упрощать производство приводят к тому, что это уже "совсем не то" оружие.

Читайте также: Россия получит новую партию дронов-камикадзе из Ирана, количество неизвестно — разведка

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.