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Буданов про ПВК Аксьонова та їй подібних: Медійні вояки, дуже люблять охороняти ринки та кафе

Этот материал также доступен на русском
26.08.2023, 18:33
Буданов про ПВК Аксьонова та їй подібних: Медійні вояки, дуже люблять охороняти ринки та кафе - Фото
Кирило Буданов (Скриншот)

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю Радіо Свобода розповів, що приватна військова компанія "Конвой", підпорядкована ватажку російських окупантів в Криму Сергію Аксьонову, займається "відмиванням грошей", а її бойовики ніколи не були на війні.

За словами голови української розвідки, подібних до ПВК "Конвой" в Росії та на тимчасово окупованих територіях України, включно з Кримом, близько 15 штук.

"Це медійні проєкти, на яких розкрадають кошти. Все. Ніхто з них на фронт так і не потрапив", – сказав Буданов.

Відповідаючи на запитання, чим займаються вояки цих ПВК, начальник ГУР сказав: "Вони охороняють "державні об‘єкти", "фірми", кафе, ринки дуже люблять охороняти".

У березні 2023 року російське опозиційне видання "Важные истории" вперше заговорило про ймовірне створення "Конвоя". Посилаючись на колишнього найманця цієї ПВК, росЗМІ писало, що все командування "Конвоя" – це колишні найманці терористичної Групи Вагнера, тобто "всі знайомі один одному люди".

Читайте також: Лукашенко каже, що вагнерівці залишаться у Білорусі. ДПСУ: Неправда, ми бачимо відтік

Мілана Головань
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війнакирило будановСергій Аксьоновпвк конвой
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