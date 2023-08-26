Буданов про ПВК Аксьонова та їй подібних: Медійні вояки, дуже люблять охороняти ринки та кафе
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю Радіо Свобода розповів, що приватна військова компанія "Конвой", підпорядкована ватажку російських окупантів в Криму Сергію Аксьонову, займається "відмиванням грошей", а її бойовики ніколи не були на війні.
За словами голови української розвідки, подібних до ПВК "Конвой" в Росії та на тимчасово окупованих територіях України, включно з Кримом, близько 15 штук.
"Це медійні проєкти, на яких розкрадають кошти. Все. Ніхто з них на фронт так і не потрапив", – сказав Буданов.
Відповідаючи на запитання, чим займаються вояки цих ПВК, начальник ГУР сказав: "Вони охороняють "державні об‘єкти", "фірми", кафе, ринки дуже люблять охороняти".
У березні 2023 року російське опозиційне видання "Важные истории" вперше заговорило про ймовірне створення "Конвоя". Посилаючись на колишнього найманця цієї ПВК, росЗМІ писало, що все командування "Конвоя" – це колишні найманці терористичної Групи Вагнера, тобто "всі знайомі один одному люди".
- Надвечір 23 серпня з'явились повідомлення про падіння у Тверській області літака, який належав ватажку терористичної організації Група Вагнера Євгену Пригожину.
- Ввечері 23 червня 2023 року Пригожин заявив про "похід" на Москву. Наступного ж дня він домовився з владою РФ та відвів війська. Прессекретар Путіна заявив, що Пригожин поїхав до Білорусі.
- 30 червня начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що ФСБ отримала завдання вбити Пригожина, але це масштабна операція і знадобиться час.
Читайте також: Лукашенко каже, що вагнерівці залишаться у Білорусі. ДПСУ: Неправда, ми бачимо відтік
Коментарі