Служба безопасности Украины задержала в Одессе мужчину, который хотел баллотироваться в Верховную Раду Украины, чтобы шпионить для ФСБ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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По данным ведомства, за последний месяц задержанный якобы активно занимался "раскруткой" собственного образа как потенциального кандидата в народные депутаты Украины.

Для этого он вступил в местную общественную организацию, а также разместил свою политическую рекламу на нескольких автобусах, курсирующих по городу, написали в СБУ.

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Фото: СБУ





По материалам следствия, деньги на оба "проекта" ему выделила российская спецслужба. Отдельно он также запросил для себя вознаграждение в $5500 ежемесячно.

В СБУ отметили, что мужчина пытался обнаружить локации ПВО и средств береговой обороны города, в том числе противокорабельных комплексов ВСУ.

Сотрудники СБУ задержали его на горячем во время выполнения им доразведки местности вблизи одного из украинских объектов, написали в ведомстве.

Фото: СБУ

По данным следствия, задержанным является местный житель, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в октябре 2023 года, он получил также оперативный псевдоним "Мазепа".

В ведомстве написали, что для фото-, видеофиксации нужных объектов он приобрел на черном рынке специальное устройство скрытой съемки.

Впоследствии задержанный написал заявление на вступление в кремлевскую партию "Единая Россия" и в случае захвата региона надеялся войти в руководящее звено оккупационной администрации РФ, отметили в ведомстве.

Фото: СБУ



СБУ вручила ему подозрение в госизмене. Ему грозит пожизненное.

24 ноября Национальная полиция задержала в Одесской области организатора и 15 участников мошеннического кол-центра, которые выманивали у людей до $200 000 в месяц.

28 ноября СБУ задержала агентства Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ), которая скорректировала десятки "шахедов" по Одессе.

5 декабря СБУ задержала экс-замглавы громады в Сумской области, который, по данным ведомства, сотрудничал с российской ФСБ и для контакта с куратором даже прошел "плен" у оккупантов.

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