Паспорт від Путіна та пропаганда: СБУ повідомила про затримання колаборантів
Служба безпеки України викрила ворожих агітаторів, серед яких – провокатор УПЦ (МП), який сподівався отримати від диктатора Володимира Путіна російський паспорт, фігуранти, які називали війну в Україні "внутрішнім громадянським конфліктом" та жінка, яка поширювала сфабриковані окупантами відео задля дискредитації захисників Азовсталі. Про це повідомила пресслужба відомства.
За даними СБУ, кіберфахівці викрили ще трьох російських інтернет-агітаторів на Київщині та Харківщині.
На Київщині правоохоронці задокументували протиправну діяльність мешканця Боярки, який поширював наративи Кремля про "єдину московську церкву" в Україні в Facebook, Telegram та Viber, а також у заборонених "Одноклассниках" і "ВКонтакте" із загальною аудиторією 5 000 користувачів.
Також, за даними правоохоронців, на початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік написав заяву до "управління президента Росії по роботі зі зверненнями громадян та організацій" на отримання російського громадянства.
Згідно з інформацією СБУ, інші фігуранти називали збройну агресію Росії "внутрішнім громадянським конфліктом" в Україні, займалися дискредитацією українських воїнів та розпалювали релігійну ненависть.
Для ведення інформаційно-підривної діяльності на користь окупантів вони використовували власні акаунти у соцмережах та популярних месенджерах, зазначили у відомстві.
За інформацією, там вони публікували "авторський" контент або репостили антиукраїнські заклики "прокремлівських провокаторів з України" та російських "топових" пропагандистів.
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У Києві СБУ викрила 42-річну соратницю координаторки масових заворушень біля Києво-Печерської лаври, зазначили у відомстві.
Під час цих подій навесні цього року вона закликала людей до опору законним діям правоохоронців, повідомили правоохоронці. СБУ встановила, що ворожу агітацію жінка реалізовувала через власні сторінки у Facebook і Telegram із загальною аудиторією майже 5 000 підписників.
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В СБУ зазначили, що у Харкові було заблоковано злочинну діяльність 47-річної місцевої жительки, яка викладала у соцмережах фейкові сюжети російського "воєнкора" Олександра Сладкова про війну в Україні.
Крім того, під час боїв за Маріуполь вона поширила сфабриковане окупантами відео, в якому хотіли дискредитувати захисників Азовсталі, додали правоохоронці.
- 28 листопада СБУ затримала агентку Головного управління Генштабу ЗС Росії (ГРУ), яка скоригувала десятки "шахедів" по Одесі.
- 5 грудня СБУ затримала ексзаступника голови громади у Сумській області, який, за даними відомства, співпрацював із російською ФСБ і для контакту з куратором навіть пройшов "полон" в окупантів.
- 8 грудня СБУ затримала в Одесі чоловіка, який хотів балотуватися до Верховної Ради України, щоб шпигувати для ФСБ.