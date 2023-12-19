Паспорт від Путіна та пропаганда: СБУ повідомила про затримання колаборантів

За даними СБУ, викрили мешканця Київщини, який поширював російські наративи про "єдину московську церкву" в Україні та написав заяву до диктатора Путіна, щоб отримати громадянство

Обшуки в УПЦ (МП) (Фото: СБУ)

Служба безпеки України викрила ворожих агітаторів, серед яких – провокатор УПЦ (МП), який сподівався отримати від диктатора Володимира Путіна російський паспорт, фігуранти, які називали війну в Україні "внутрішнім громадянським конфліктом" та жінка, яка поширювала сфабриковані окупантами відео задля дискредитації захисників Азовсталі. Про це повідомила пресслужба відомства.

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За даними СБУ, кіберфахівці викрили ще трьох російських інтернет-агітаторів на Київщині та Харківщині.

На Київщині правоохоронці задокументували протиправну діяльність мешканця Боярки, який поширював наративи Кремля про "єдину московську церкву" в Україні в Facebook, Telegram та Viber, а також у заборонених "Одноклассниках" і "ВКонтакте" із загальною аудиторією 5 000 користувачів.

Також, за даними правоохоронців, на початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік написав заяву до "управління президента Росії по роботі зі зверненнями громадян та організацій" на отримання російського громадянства.

Фото: СБУ

Згідно з інформацією СБУ, інші фігуранти називали збройну агресію Росії "внутрішнім громадянським конфліктом" в Україні, займалися дискредитацією українських воїнів та розпалювали релігійну ненависть.

Для ведення інформаційно-підривної діяльності на користь окупантів вони використовували власні акаунти у соцмережах та популярних месенджерах, зазначили у відомстві.

За інформацією, там вони публікували "авторський" контент або репостили антиукраїнські заклики "прокремлівських провокаторів з України" та російських "топових" пропагандистів.

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У Києві СБУ викрила 42-річну соратницю координаторки масових заворушень біля Києво-Печерської лаври, зазначили у відомстві.

Під час цих подій навесні цього року вона закликала людей до опору законним діям правоохоронців, повідомили правоохоронці. СБУ встановила, що ворожу агітацію жінка реалізовувала через власні сторінки у Facebook і Telegram із загальною аудиторією майже 5 000 підписників.

Фото: СБУ

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В СБУ зазначили, що у Харкові було заблоковано злочинну діяльність 47-річної місцевої жительки, яка викладала у соцмережах фейкові сюжети російського "воєнкора" Олександра Сладкова про війну в Україні.

Крім того, під час боїв за Маріуполь вона поширила сфабриковане окупантами відео, в якому хотіли дискредитувати захисників Азовсталі, додали правоохоронці.