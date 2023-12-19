Паспорт от Путина и пропаганда: СБУ сообщила о задержании коллаборантов

По данным СБУ, разоблачили жителя Киевской области, который распространял российские нарративы о "единой московской церкви"

Обыски в УПЦ (МП) (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины разоблачила вражеских агитаторов, среди которых – провокатор УПЦ (МП), который надеялся получить от диктатора Владимира Путина российский паспорт, фигуранты, называвшие войну в Украине "внутренним гражданским конфликтом" и женщина, распространявшая сфабрикованные оккупантами видео для дискредитации защитников Азовстали. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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По данным СБУ, киберспециалисты разоблачили еще трех российских интернет-агитаторов в Киевской и Харьковской областях.

В Киевской области правоохранители задокументировали противоправную деятельность жителя Боярки, который распространял нарративы Кремля о "единой московской церкви" в Украине в Facebook, Telegram и Viber, а также в запрещенных "Одноклассниках" и "ВКонтакте" с общей аудиторией 5 000 пользователей.

Также, по данным правоохранителей, в начале полномасштабного вторжения РФ мужчина написал заявление в "управление президента России по работе с обращениями граждан и организаций" на получение российского гражданства.

Фото: СБУ

Согласно информации СБУ, другие фигуранты называли вооруженную агрессию России "внутренним гражданским конфликтом" в Украине, занимались дискредитацией украинских воинов и разжигали религиозную ненависть.

Для ведения информационно-подрывной деятельности в пользу оккупантов они использовали собственные аккаунты в соцсетях и популярных мессенджерах, отметили в ведомстве.

По информации, там они публиковали "авторский" контент или репостили антиукраинские призывы "прокремлевских провокаторов из Украины" и российских "топовых" пропагандистов.

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В Киеве СБУ разоблачила 42-летнюю соратницу координатора массовых беспорядков возле Киево-Печерской лавры, отметили в ведомстве.

Во время этих событий весной этого года она призывала людей к сопротивлению законным действиям правоохранителей, сообщили правоохранители. СБУ установила, что враждебную агитацию женщина реализовывала через собственные страницы в Facebook и Telegram с общей аудиторией почти 5 000 подписчиков.

Фото: СБУ

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В СБУ отметили, что в Харькове была заблокирована преступная деятельность 47-летней местной жительницы, которая выкладывала в соцсетях фейковые сюжеты российского "военкора" Александра Сладкова о войне в Украине.

Кроме того, во время боев за Мариуполь она распространила сфабрикованное оккупантами видео, в котором хотели дискредитировать защитников Азовстали, добавили правоохранители.