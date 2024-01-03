BBC: Ексгенерал СБУ Наумов вийшов на волю у Сербії. Його відпустили ще на початку грудня
Андрій Наумов (Фото: Радіо Свобода)

У Сербії випустили на волю ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова, який підозрюється у державній зраді. Про це повідомляє ВВС News Україна, яка отримала підтвердження Високого суду міста Ніш.

Серби заявили, що Наумов вийшов із в'язниці ще на початку грудня. Водночас через розгляд апеляції у нього вилучили документи та заборонили залишати територію країни.

Адвокат Наумова Олександр Овчинников сказав про подання скарги на заборону на виїзд із Сербії, аргументуючи це "загрозою для життя", проте суд її не задовольнив.

"Існують суперечності в позиції одного і того ж суду, а також в діях, направлених на ізоляцію Андрія Наумова. Наша команда документує всі порушення в цьому процесі для подальшого оскарження в міжнародних інстанціях", – заявив юрист.

У листопаді 2023 року стало відомо, що Сербія відмовилася екстрадувати Наумова в Україну нібито через слова президента Володимира Зеленського про "зраду" силовика.

29 вересня Вищий суд міста Ніш також засудив Наумова до року в'язниці за звинуваченням у відмиванні грошей. За словами його адвоката, сторона захисту оскаржуватиме це рішення.

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