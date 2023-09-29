Ексгенерал СБУ Наумов отримав рік ув'язнення у Сербії за відмивання грошей

Вищий суд міста Ніш на півдні Сербії визнав винним за звинуваченням у відмиванні грошей ексгенерала Андрія Наумова, колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України. Йому присудили рік позбавлення волі, повідомляє Балканська служба Радіо Свобода.

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Адвокат Наумова, Мілан Петрович заявив, що здивований вироком та оскаржуватиме його.

"Ми вважаємо (як сторона захисту. – Радіо Свобода.), що немає абсолютно ніяких підстав для засудження за кримінальний злочин відмивання грошей, тому що ми вважаємо, що підсудний Андрій Наумов не міг вчинити цей кримінальний злочин, особливо на території Сербії", – сказав адвокат.

За словами Петровича, ще очікується рішення Апеляційного суду у Ніші щодо запиту України на екстрадицію в іншому провадження у справі ексрозвідника. У липні 2023 року сербський суд відмовив в екстрадиції Наумова до України.

30 березня 2022 року Схеми повідомили, що колишній топчиновник СБУ Наумов виїхав з України напередодні повномасштабного вторгнення, проти нього відкрито справу. 31 березня Наумова позбавили генеральського звання.

11 червня 2023 року Наумова та його водія, громадянина Німеччини, затримали на кордоні з Північною Македонією. У машині виявлено 600 000 євро, $125 000 і два цінні смарагди. На суді колишній посадовець СБУ заперечував звинувачення слідства й стверджував, що це були його особисті гроші, повідомляє Радіо Свобода.

29 липня агенція Reuters повідомила, що Наумова підозрюють у держзраді та переданні секретів про безпеку ЧАЕС.

ДБР повідомило Наумову про підозру у шахрайстві.

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