RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Ексгенерал СБУ Наумов отримав рік ув'язнення у Сербії за відмивання грошей

Этот материал также доступен на русском
29.09.2023, 20:00
Ексгенерал СБУ Наумов отримав рік ув'язнення у Сербії за відмивання грошей - Фото
Андрій Наумов (Фото: Радіо Свобода)

Вищий суд міста Ніш на півдні Сербії визнав винним за звинуваченням у відмиванні грошей ексгенерала Андрія Наумова, колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України. Йому присудили рік позбавлення волі, повідомляє Балканська служба Радіо Свобода.

Адвокат Наумова, Мілан Петрович заявив, що здивований вироком та оскаржуватиме його.

"Ми вважаємо (як сторона захисту. – Радіо Свобода.), що немає абсолютно ніяких підстав для засудження за кримінальний злочин відмивання грошей, тому що ми вважаємо, що підсудний Андрій Наумов не міг вчинити цей кримінальний злочин, особливо на території Сербії", – сказав адвокат.

За словами Петровича, ще очікується рішення Апеляційного суду у Ніші щодо запиту України на екстрадицію в іншому провадження у справі ексрозвідника. У липні 2023 року сербський суд відмовив в екстрадиції Наумова до України.

  • 11 червня 2023 року Наумова та його водія, громадянина Німеччини, затримали на кордоні з Північною Македонією. У машині виявлено 600 000 євро, $125 000 і два цінні смарагди. На суді колишній посадовець СБУ заперечував звинувачення слідства й стверджував, що це були його особисті гроші, повідомляє Радіо Свобода.

Читайте також: Підозрюваний у держзраді колишній глава СБУ в Криму лобіював ексгенерала-втікача Наумова

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
сбуандрій наумовСербіявідмивання грошей
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 