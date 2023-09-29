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Экс-генерал СБУ Наумов получил год заключения в Сербии за отмывание денег

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2023, 20:00
Экс-генерал СБУ Наумов получил год заключения в Сербии за отмывание денег - Фото
Андрей Наумов (Фото: Радио Свобода)

Высший суд города Ниш на юге Сербии признал виновным по обвинению в отмывании денег экс-генерала Андрея Наумова, бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины. Ему присужден год лишения свободы, сообщает Балканская служба Радио Свобода.

Адвокат Наумова, Милан Петрович заявил, что удивлен приговором и обжалует его.

"Мы считаем (как сторона защиты. – Радио Свобода.), что нет абсолютно никаких оснований для осуждения за уголовное преступление отмывания денег, потому что мы считаем, что подсудимый Андрей Наумов не мог совершить это уголовное преступление, особенно на территории Сербии", – сказал адвокат.

По словам Петровича, еще ожидается решение Апелляционного суда в Нише по запросу Украины на экстрадицию в другом производстве по делу экс-разведчика. В июле 2023 года сербский суд отказал в экстрадиции Наумова в Украину.

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Артём Джерипа
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