Экс-генерал СБУ Наумов получил год заключения в Сербии за отмывание денег

Высший суд города Ниш на юге Сербии признал виновным по обвинению в отмывании денег экс-генерала Андрея Наумова, бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины. Ему присужден год лишения свободы, сообщает Балканская служба Радио Свобода.

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Адвокат Наумова, Милан Петрович заявил, что удивлен приговором и обжалует его.

"Мы считаем (как сторона защиты. – Радио Свобода.), что нет абсолютно никаких оснований для осуждения за уголовное преступление отмывания денег, потому что мы считаем, что подсудимый Андрей Наумов не мог совершить это уголовное преступление, особенно на территории Сербии", – сказал адвокат.

По словам Петровича, еще ожидается решение Апелляционного суда в Нише по запросу Украины на экстрадицию в другом производстве по делу экс-разведчика. В июле 2023 года сербский суд отказал в экстрадиции Наумова в Украину.

30 марта 2022 года Схемы сообщили, что бывший топ-чиновник СБУ Наумов выехал из Украины накануне полномасштабного вторжения, против него открыто дело. 31 марта Наумова лишили генеральского звания.

11 июня 2023 года Наумова и его водителя, гражданина Германии, задержали на границе с Северной Македонией. В машине обнаружено 600 000 евро, $125 000 и два ценных изумруда. На суде бывший чиновник СБУ отрицал обвинения следствия и утверждал, что это были его личные деньги, сообщает Радио Свобода.

29 июля агентство Reuters сообщило, что Наумова подозревают в госизмене и передаче секретов о безопасности ЧАЭС.

ГБР сообщило Наумову о подозрении в мошенничестве.

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