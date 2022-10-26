ГБР подозревает в мошенничестве экс-генерала СБУ Наумова, который скрывается за границей

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему генералу Службы безопасности Украины, который завладел 3,2 млн грн мошенническим путем на должности руководителя государственного предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

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По информации собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о бывшем начальнике Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрее Наумове, который также подозревается в госизмене и помощи российским оккупантам в захвате ЧАЭС.

Правоохранители заявляют, что в 2019 году подозреваемый возглавлял одно из госпредприятий, но решил пойти работать в СБУ — вместо увольнения с предприятия он сообщил работникам бухгалтерии о том, что его якобы призвали на воинскую службу в СБУ.

При этом он устроился в СБУ не по призыву и должен был уволиться с предыдущего места работы — благодаря ложной информации, предприятие продолжало платить ему зарплату, как призванному военнослужащему — таким образом, он получал зарплату на предприятии и в СБУ, а общие убытки государства составили 3,2 млн грн.

Экс-генералу сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

30 марта Схемы сообщили, что бывший топ-чиновник СБУ Наумов выехал из Украины накануне войны, против него открыто дело. 31 марта Наумова лишили генеральского звания.

11 июня МВД Сербии сообщило о задержании Наумова по подозрению в отмывании денег.

29 июля сообщалось, что Наумова подозревают в госизмене и передаче секретов о безопасности ЧАЭС.

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Дмитро Гриниченко , Юрій Смірнов

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