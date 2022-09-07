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Украина до сих пор не запросила у Сербии экстрадицию экс-генерала СБУ Наумова – адвокат

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07.09.2022, 09:40
Украина до сих пор не запросила у Сербии экстрадицию экс-генерала СБУ Наумова – адвокат - Фото
Андрей Наумов (Фото: Радио Свобода)

Украина пока не передала Сербии запрос на экстрадицию беглого генерала СБУ Андрея Наумова. Об этом сообщает Balkan Insight со слов представляющего Наумова адвоката.

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Украина до сих пор не запросила у Сербии экстрадицию бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, который на родине подозревается в госизмене и помощи российским оккупантам в захвате ЧАЭС, сообщила адвокат Таня Савич.

В начале июня Наумов был задержан на пограничном переходе между Сербией и Северной Македонией, полиция обнаружила у него более 600 000 евро и около $125 000 наличными, а также драгоценные камни, стоимость которых оценивается примерно в 6500 евро. Вместе с ним в машине был украинский бизнесмен и гражданин Германии Александр Акст, которого тоже задержали.

Наумов и Акст находятся в следственном изоляторе города Ниш, им предъявлено обвинение в отмывании денег.

По данным The Insider, Россия предложила Наумову убежище в обмен на показания против президента Владимира Зеленского. Адвокат Наумова утверждает, что запрос на его экстрадицию в Россию пока также не поступал.

То же издание сообщало, что при побеге из Украины экс-генерал СБУ использовал несколько микроавтобусов, нагруженных деньгами и драгоценностями. Он несколько месяцев жил в Германии, побывал в Австрии, где встретился с бизнесменом Дмитрием Фирташем и говорил с ним чуть более полутора часов.

Сергій Бережний
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