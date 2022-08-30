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Россия может дать убежище экс-генералу СБУ за "показания против Зеленского" – The Insider

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 09:41
Россия может дать убежище экс-генералу СБУ за
Андрей Наумов (Фото: Радио Свобода)

Бывший начальник главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, которого подозревают в госизмене и помощи российским оккупантам в захвате ЧАЭС, может получить убежище в России. Об этом сообщает The Insider.

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Сейчас Наумов якобы находится в Сербии. 

По информации источников издания, беглому экс-генералу предложили убежище в России в обмен на показания против президента Владимира Зеленского.

В Сербии вопросом передачи Наумова России занимается министр внутренних дел Александр Вулин.

По данным The Insider, 23 августа глава МВД Сербии встретился в Москве с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, они обсуждали судьбу Наумова.

Как отмечается, после отправки в Россию Наумова, Вулин может сам переехать в Москву – он ожидает назначения на должность посла Сербии в России.

The Insider приводит некоторые подробности деятельности Наумова, после его бегства из Украины: для побега экс-генерал использовал несколько микроавтобусов, нагруженных деньгами и драгоценностями.

Наумов несколько месяцев жил в Германии, побывал в Австрии, где встретился с бизнесменом Дмитрием Фирташем и говорил с ним чуть более полутора часов.

В начале июня Наумов был задержан при пересечении границы Сербии. Он находится в следственном изоляторе города Ниш.

Наталия Медведева
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Владимир Зеленский госизмена сербия андрей наумов
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