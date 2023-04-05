Подозреваемый в госизмене бывший глава СБУ в Крыму лоббировал беглого экс-генерала Наумова
Подозреваемый в госизмене бывший начальник Главного управления СБУ в АР Крым Олег Кулинич продвигал назначение на должность заместителя главы Службы безопасности экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ, экс-генерала Андрея Наумова. Об этом свидетельствуют опубликованные Госбюро расследований перехваты телефонных разговоров Кулинича и бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича.
В разговоре с Сивковичем Кулинич рассказал, что лоббирует назначение Наумова на пост первого замглавы СБУ.
"А департамент разведки полностью не его (имеется в виду экс-глава СБУ Иван Баканов)?" – спросил Сивкович.
"Ну я скажу таким образом, я там плюс-минус удерживаю ***. Поэтому ну задача на это место вывести "Охотника" (так они между собой назвали Наумова)", – сказал Кулинич.
"На департамент контрразведки или на первого зама, я не понял", – уточнил Сивкович.
"На первого зама", – ответил Кулинич.
В ГБР отметили, что по запросу Госбюро и Офиса генпрокурора продолжается процедура экстрадиции Наумова из Сербии, где он находится под арестом.
- 30 марта 2022 года Схемы сообщили, что бывший топ-чиновник СБУ Наумов выехал из Украины накануне войны, против него открыто дело. 31 марта Наумова лишили генеральского звания.
- 11 июня МВД Сербии сообщило о задержании Наумова по подозрению в отмывании денег.
- 29 июля сообщалось, что Наумова подозревают в госизмене и передаче секретов о безопасности ЧАЭС.
- ГБР сообщило Наумову о подозрении в мошенничестве.
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