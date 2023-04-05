Подозреваемый в госизмене бывший глава СБУ в Крыму лоббировал беглого экс-генерала Наумова

Подозреваемый в госизмене бывший начальник Главного управления СБУ в АР Крым Олег Кулинич продвигал назначение на должность заместителя главы Службы безопасности экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ, экс-генерала Андрея Наумова. Об этом свидетельствуют опубликованные Госбюро расследований перехваты телефонных разговоров Кулинича и бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича.

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В разговоре с Сивковичем Кулинич рассказал, что лоббирует назначение Наумова на пост первого замглавы СБУ.

"А департамент разведки полностью не его (имеется в виду экс-глава СБУ Иван Баканов)?" – спросил Сивкович.

"Ну я скажу таким образом, я там плюс-минус удерживаю ***. Поэтому ну задача на это место вывести "Охотника" (так они между собой назвали Наумова)", – сказал Кулинич.

"На департамент контрразведки или на первого зама, я не понял", – уточнил Сивкович.

"На первого зама", – ответил Кулинич.

В ГБР отметили, что по запросу Госбюро и Офиса генпрокурора продолжается процедура экстрадиции Наумова из Сербии, где он находится под арестом.

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Наталія Медведєва

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