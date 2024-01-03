BBC: Экс-генерал СБУ Наумов вышел на свободу в Сербии. Его отпустили еще в начале декабря
Андрей Наумов (Фото: Радио Свобода)

В Сербии выпустили на свободу экс-начальника Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрея Наумова, который подозревается в государственной измене. Об этом сообщает BBC News Украина, которая получила подтверждение Высокого суда города Ниш.

Сербы заявили, что Наумов вышел из тюрьмы еще в начале декабря. Одновременно из-за рассмотрения апелляции у него изъяли документы и запретили покидать территорию страны. 

Адвокат Наумова Александр Овчинников сказал о подаче жалобы на запрет на выезд из Сербии, аргументируя это "угрозой для жизни", однако суд ее не удовлетворил. 

"Существуют противоречия в позиции одного и того же суда, а также в действиях, направленных на изоляцию Андрея Наумова. Наша команда документирует все нарушения в этом процессе для последующего обжалования в международных инстанциях", — заявил юрист.

В ноябре 2023 года стало известно, что Сербия отказалась экстрадировать Наумова в Украину якобы из-за слов президента Владимира Зеленского о "предательстве" силовика.

29 сентября Высший суд города Ниш также приговорил Наумова к году тюрьмы по обвинению в отмывании денег. По словам его адвоката, сторона защиты будет оспаривать это решение.

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