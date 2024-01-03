BBC: Экс-генерал СБУ Наумов вышел на свободу в Сербии. Его отпустили еще в начале декабря

Андрей Наумов (Фото: Радио Свобода)

В Сербии выпустили на свободу экс-начальника Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрея Наумова, который подозревается в государственной измене. Об этом сообщает BBC News Украина, которая получила подтверждение Высокого суда города Ниш.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Сербы заявили, что Наумов вышел из тюрьмы еще в начале декабря. Одновременно из-за рассмотрения апелляции у него изъяли документы и запретили покидать территорию страны.

Адвокат Наумова Александр Овчинников сказал о подаче жалобы на запрет на выезд из Сербии, аргументируя это "угрозой для жизни", однако суд ее не удовлетворил.

"Существуют противоречия в позиции одного и того же суда, а также в действиях, направленных на изоляцию Андрея Наумова. Наша команда документирует все нарушения в этом процессе для последующего обжалования в международных инстанциях", — заявил юрист.

В ноябре 2023 года стало известно, что Сербия отказалась экстрадировать Наумова в Украину якобы из-за слов президента Владимира Зеленского о "предательстве" силовика.

29 сентября Высший суд города Ниш также приговорил Наумова к году тюрьмы по обвинению в отмывании денег. По словам его адвоката, сторона защиты будет оспаривать это решение.

30 марта 2022 года Схемы сообщили, что бывший топ-чиновник СБУ Наумов выехал из Украины накануне полномасштабного вторжения, против него возбуждено дело. 31 марта Наумова лишили генеральского звания.

11 июня 2023 года Наумова и его водителя, гражданина Германии, задержали на границе с Северной Македонией. В машине обнаружено 600 000 евро, $125 000 и два ценных изумруда. На суде бывший чиновник СБУ отрицал обвинения следствия и утверждал, что это были его личные деньги.

29 июля агентство Reuters сообщило, что Наумова подозревают в госизмене и передаче секретов о безопасности ЧАЭС.

ГБР сообщило Наумову о подозрении в мошенничестве.

Читайте также: Подозреваемый в госизмене бывший глава СБУ в Крыму лоббировал беглого экс-генерала Наумова