Служба безопасности Украины задержала в Киеве экс-чиновника, который являлся агентом Федеральной службы безопасности России и предлагал "присоединить" восточные регионы Украины к Ростовской области РФ. Также он помогал главарю террористов "ЛНР" Леониду Пасечнику репрессировать украинцев. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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По данным правоохранителей, им оказался бывший украинский чиновник, который в предыдущие годы работал в Министерстве топлива и энергетики, Госкомрезерве и Министерстве угольной промышленности.

В СБУ отметили, что после увольнения с государственной службы в 2014 году он начал позиционировать себя "политэкспертом" и автором изданий, в которых восхвалял агрессивную политику России в отношении Украины.

С тех пор, пишут правоохранители, он находился на прямой связи с одним из руководителей 5-й службы ФСБ, который координировал его информационно-подрывную деятельность против Украины.

Также мужчина сотрудничал с террористом Леонидом Пасечником, которому предоставлял "экспертные" рекомендации по усилению репрессий против украинских патриотов во временно оккупированном Луганске, отметили в СБУ.

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Кроме того, он публиковал в соцсетях сообщения, в которых предлагал "присоединить" восточные регионы Украины в состав Ростовской области.

Контрразведчики СБУ задержали его в собственном доме. Правоохранители отметили, что комплексная судебная психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила, что документальные материалы, подготовленные мужчиной по заказу ФСБ, направлены против государственной безопасности Украины.

Во время обысков в доме и автомобиле правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и документы, подтверждающие его подрывную деятельность в пользу России. Также у него обнаружили "награду за взаимодействие" от представителей РФ, а также запрещенную коммунистическую и прокремлевскую символику.

На основании полученных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по двум статьям УК:

→ государственная измена;

→ умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

СПРАВКА Леонид Пасечник – экс-сотрудник СБУ, глава так называемой "ЛНР". В 2023 году на него наложены санкции СНБО. В том же году Леонид Пасечник возглавил список партии "Единая Россия" на псевдовыборах, которые проводились на оккупированной территории Луганской облас. В том же году Пасечник встречался с диктатором России Владимиром Путиным. В 2022 году СБУ сообщила о подозрении Пасечнику в совершении умышленных действий по изменению границ территории и государственной границы Украины, коллаборационной деятельности. Следствие установило, что он подписал "закон" о вхождении "ЛНР" в РФ. Леонид Пасечник – экс-сотрудник СБУ, глава так называемой "ЛНР". В 2023 году на него наложены санкции СНБО. В том же году Леонид Пасечник возглавил список партии "Единая Россия" на псевдовыборах, которые проводились на оккупированной территории Луганской облас. В том же году Пасечник встречался с диктатором России Владимиром Путиным. В 2022 году СБУ сообщила о подозрении Пасечнику в совершении умышленных действий по изменению границ территории и государственной границы Украины, коллаборационной деятельности. Следствие установило, что он подписал "закон" о вхождении "ЛНР" в РФ.

8 декабря 2023 года СБУ задержала в Одессе мужчину, который хотел баллотироваться в Верховную Раду Украины, чтобы шпионить для ФСБ.

20 декабря СБУ объявила в розыск российского олигарха Михаила Фридмана как скрывающегося от органов досудебного расследования.

3 января сообщалось, что в Сербии выпущен на свободу эксначальник Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрей Наумов, который подозревается в государственной измене.

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