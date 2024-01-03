Помогал Пасечнику репрессировать украинцев: СБУ задержала экс-работника Минэнерго – фото
Служба безопасности Украины задержала в Киеве экс-чиновника, который являлся агентом Федеральной службы безопасности России и предлагал "присоединить" восточные регионы Украины к Ростовской области РФ. Также он помогал главарю террористов "ЛНР" Леониду Пасечнику репрессировать украинцев. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По данным правоохранителей, им оказался бывший украинский чиновник, который в предыдущие годы работал в Министерстве топлива и энергетики, Госкомрезерве и Министерстве угольной промышленности.
В СБУ отметили, что после увольнения с государственной службы в 2014 году он начал позиционировать себя "политэкспертом" и автором изданий, в которых восхвалял агрессивную политику России в отношении Украины.
С тех пор, пишут правоохранители, он находился на прямой связи с одним из руководителей 5-й службы ФСБ, который координировал его информационно-подрывную деятельность против Украины.
Также мужчина сотрудничал с террористом Леонидом Пасечником, которому предоставлял "экспертные" рекомендации по усилению репрессий против украинских патриотов во временно оккупированном Луганске, отметили в СБУ.
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Кроме того, он публиковал в соцсетях сообщения, в которых предлагал "присоединить" восточные регионы Украины в состав Ростовской области.
Контрразведчики СБУ задержали его в собственном доме. Правоохранители отметили, что комплексная судебная психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила, что документальные материалы, подготовленные мужчиной по заказу ФСБ, направлены против государственной безопасности Украины.
Во время обысков в доме и автомобиле правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и документы, подтверждающие его подрывную деятельность в пользу России. Также у него обнаружили "награду за взаимодействие" от представителей РФ, а также запрещенную коммунистическую и прокремлевскую символику.
На основании полученных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по двум статьям УК:
→ государственная измена;
→ умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.
Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
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- 3 января сообщалось, что в Сербии выпущен на свободу эксначальник Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрей Наумов, который подозревается в государственной измене.
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