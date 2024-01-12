СБУ: Підозру отримав митрополит Поворознюк, який благословляв окупацію у Кремлі

Також клірик брав участь у пропагандистських заходах із гауляйтером окупованої Луганщини та радником Кадирова

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про заочну підозру митрополиту Української православної Церкви Василю Поворознюку, котрий благословляв незаконне "приєднання" Луганська до Росії.

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Спецслужба пише, що зібрала доказову базу на підсанкційного сановника, котрий співпрацює із загарбниками у тимчасово окупованому Луганську.

За даними слідства, у вересні 2022-го митрополит прибув до Кремля для участі у церемонії так званого незаконного "приєднання" тимчасово окупованих областей України до складу РФ.

У Москві Поворознюк підтримав агресивну війну РФ проти України та захоплення частини української території, зокрема Луганщини, зауважують правоохоронці.

У травні 2022 року клірик відвідав "круглий стіл" у Луганську під керівництвом начальника окупаційної адміністрації Леоніда Пасічника: під час заходу Поворознюк разом із радником диктатора Чечні Рамзана Кадирова виступив за прийняття так званої "резолюції", у якій поширювали фейки про українських захисників та ситуацію на фронті, зазначає СБУ.

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Окрім цього у межах численних інтерв'ю для російських пропагандистів підозрюваний героїзував російських загарбників та закликав до продовження війни проти України, повідомляє спецслужба.

Митрополит отримав підозру у пособництві державі-агресору, йому загрожує до дванадцяти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Раніше Рада національної безпеки та оборони за поданням СБУ застосувала до Поворознюка санкції.

Наразі сановник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій Луганщині, тривають заходи для притягнення його до відповідальності, підсумовують правоохоронці.

У листопаді заочну підозру від СБУ отримав голова Російської православної церкви Володимир Гундяєв, який називає себе "патріархом Кирилом".

У грудні спецслужба затримала жінку, яка, за даними слідства, наводила удари російських окупантів на позиції українських військових у районі Краматорська на Донеччині.

СБУ повідомила про викриття ворожих агітаторів, серед яких – провокатор УПЦ (МП), який сподівався отримати від диктатора Володимира Путіна російський паспорт, фігуранти, які називали війну в Україні "внутрішнім громадянським конфліктом" та жінка, яка поширювала сфабриковані окупантами відео задля дискредитації захисників Азовсталі.

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