УПЦ МП найняла лобіста в США за $1400/год. Гроші, ймовірно, від Новинського

Українська православна церква Московського патріархату найняла лобіста у США за $1400 на годину для просування своїх інтересів у цій країні. Зокрема, лобіст отримав гроші від фірми, яку найняв Вадим Новинський, підсанкційний екснардеп та протодиякон цієї церкви. Інформацію першим оприлюднив Мар'ян Заблоцький, нардеп від Слуги народу.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Угода базується на погодинній оплаті в розмірі $1400 за годину. Угода укладається за власним бажанням і діє доти, доки жодна зі сторін не вирішить не продовжувати", – йдеться у документі.

Відповідний звіт опубліковано у системі FARA eFile – це метод електронного подання документів до Мін'юсту США відповідно до Закону про реєстрацію іноземних агентів. У Сполучених Штатах діяльність лобістів узаконена та підзвітна.

Згідно з документом, професор права Вільям Вітні Берк-Вайт був найнятий Українською православною церквою (Ukranian Orthodox Church).

Як адресу УПЦ МП вказано Володимирський кафедральний собор Православної церкви України. Утім, митрополит Білоцерківської єпархії ПЦУ Євстратій повідомив, що Новинський найняв фірму у США для "поширення пропаганди МП", а та найняла лобіста. До того ж ПЦУ англійською називається Orthodox Church of Ukraine.

У звіті вказано, що лобіст отримав $7000 від Amsderdam and Partners LLP. У серпні 2023 року фірма повідомила, що її залучив Новинський для "захисту від серії політично вмотивованих атак з боку українського уряду". У публікації Новинського, зокрема, називають протодияконом УПЦ, який зазнав незаконних державних переслідувань.

Читайте також: Журналісти порахували, скільки нерухомості та землі у Московського патріархату – мапа

Що робив цей лобіст згідно зі звітом:

→ публікація статті в The Hill;

→ звернення до Департаменту Державного управління релігійної свободи;

→ звернення до офісу сенатора-демократа Джона Оссоффа;

→ звернення до Білого дому;

→ звернення до офісів сенаторів республіканця Марко Рубіо, демократки Джин Шейхін та Комітету Сенату з міжнародних відносин.

В американському виданні The Hill 19 жовтня вийшла стаття за авторством цього лобіста під заголовком "Якщо Україна справді віддана правам людини, вона повинна підтримувати свободу віросповідання". У ній Берк-Вайт виступає проти потенційної заборони УПЦ МП на законодавчому рівні. Текст опубліковано у розділі "Думка".

"На мою думку, така діяльність Московського патріархату це державна зрада, чергова зрада зі списку їх свідомих зрад. Сподіваюсь, що наші органи перевірять законність такого фінансування. Мені особисто важко уявити, щоб кошти ці могли йти від когось іншого, крім як від одного підсанкційного олігарха — основного спонсора московської церкви тут. Тому порушення цих санкцій тут цілком ймовірне. Можливо, і законодавства США, якщо реальним платником був цей олігарх", – написав нардеп Заблоцький.

LIGA.net надіслала інформаційний запит до УПЦ МП.

Читайте також: Врятувати Онуфрія. Як московська церква розколює монобільшість Зеленського

Згідно з опитуванням КМІС за червень 2023 року, більшість українців почали підтримувати повну заборону УПЦ МП.

У жовтні 2023 року стало відомо, що Служба безпеки України ініціювала законопроєкт щодо розширення списку підстав для заборони релігійних організацій та забезпечення юридичної бази для заборони УПЦ Московського патріархату.

17 жовтня, Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, котрий дає юридичні підстави для заборони Української православної церкви Московського патріархату. Ось перелік нардепів, які голосували проти.

Читайте також: Руські Геївці. СБУ прийшла до храмів Московського патріархату на Закарпатті – фото

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.