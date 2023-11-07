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Руські Геївці. СБУ прийшла до храмів Московського патріархату на Закарпатті – фото

Этот материал также доступен на русском
07.11.2023, 13:33
Руські Геївці. СБУ прийшла до храмів Московського патріархату на Закарпатті – фото - Фото
Фото: t.me/VGlagola

7 листопада Служба безпеки України прийшла з перевіркою до двох храмів УПЦ МП в Закарпатській області. Про це повідомило джерело LIGA.net у правоохоронних органах.

В області, йдеться в повідомленні, проросійська церква "має сильні позиції та розгалужену мережу агітаційних пунктів".

Фото: t.me/VGlagola

Співрозмовник зазначив, що представники Служби прийшли до Свято-Михайлівського храму в селі Руські Геївці та храму Різдва Божої Матері у селі Червоне.

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Наразі перевіряється інформація, зазначив співрозмовник, що у цих храмах "молилися за російське високе духовенство, яке благословляло російську армію на вторгнення в Україну, виправдовували війну РФ проти України та розпалювали міжконфесійну ворожнечу".

Також СБУ перевіряє законність розміщення храмів на відповідних земельних ділянках.

Уляна Кричковська, Марко Сировой
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