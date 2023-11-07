Руські Геївці. СБУ прийшла до храмів Московського патріархату на Закарпатті – фото

7 листопада Служба безпеки України прийшла з перевіркою до двох храмів УПЦ МП в Закарпатській області. Про це повідомило джерело LIGA.net у правоохоронних органах.

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В області, йдеться в повідомленні, проросійська церква "має сильні позиції та розгалужену мережу агітаційних пунктів".

Співрозмовник зазначив, що представники Служби прийшли до Свято-Михайлівського храму в селі Руські Геївці та храму Різдва Божої Матері у селі Червоне.

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Наразі перевіряється інформація, зазначив співрозмовник, що у цих храмах "молилися за російське високе духовенство, яке благословляло російську армію на вторгнення в Україну, виправдовували війну РФ проти України та розпалювали міжконфесійну ворожнечу".



Також СБУ перевіряє законність розміщення храмів на відповідних земельних ділянках.

Згідно з опитуванням КМІС за червень 2023 року, більшість українців почали підтримувати повну заборону УПЦ МП.

У травні у Київраді пообіцяли розірвати договори оренди з Московським патріархатом, але після ухвалення Радою законопроєкту про заборону діяльності релігійних організацій, які керуються країною-агресором.

З УПЦ МП до ПЦУ перейшло майже 300 парафій після початку широкомасштабного вторгнення РФ.

Керівництво СБУ було ініціатором законопроєкту з розширення списку підстав для заборони релігійних організацій і забезпечення юридичної бази для заборони УПЦ МП.

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