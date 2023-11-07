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Русские Геевцы. СБУ пришла в храмы Московского патриархата на Закарпатье – фото

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2023, 13:33
Русские Геевцы. СБУ пришла в храмы Московского патриархата на Закарпатье – фото - Фото
Фото: t.me/VGlagola

7 ноября Служба безопасности Украины пришла с проверкой в два храма УПЦ МП в Закарпатской области. Об этом сообщил источник LIGA.net в правоохранительных органах.

В области, говорится в сообщении, пророссийская церковь "имеет сильные позиции и разветвленную сеть агитационных пунктов".

Фото: t.me/VGlagola

Собеседник отметил, что представители Службы пришли в Свято-Михайловский храм в селе Русские Геевцы и храм Рождества Божией Матери в селе Червоное.

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Пока проверяется информация, отметил собеседник, что в этих храмах "молились за российское высокое духовенство, которое благословляло российскую армию на вторжение в Украину, оправдывали войну РФ против Украины и разжигали межконфессиональную рознь".

Также СБУ проверяет законность размещения храмов на соответствующих земельных участках.

Ульяна Кричковская, Марк Сировой
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войнаупц мпзакарпатье
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