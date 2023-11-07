Русские Геевцы. СБУ пришла в храмы Московского патриархата на Закарпатье – фото

7 ноября Служба безопасности Украины пришла с проверкой в два храма УПЦ МП в Закарпатской области. Об этом сообщил источник LIGA.net в правоохранительных органах.

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В области, говорится в сообщении, пророссийская церковь "имеет сильные позиции и разветвленную сеть агитационных пунктов".

Собеседник отметил, что представители Службы пришли в Свято-Михайловский храм в селе Русские Геевцы и храм Рождества Божией Матери в селе Червоное.

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Пока проверяется информация, отметил собеседник, что в этих храмах "молились за российское высокое духовенство, которое благословляло российскую армию на вторжение в Украину, оправдывали войну РФ против Украины и разжигали межконфессиональную рознь".



Также СБУ проверяет законность размещения храмов на соответствующих земельных участках.

Согласно опросу КМИС за июнь 2023 года большинство украинцев начали поддерживать полный запрет УПЦ МП.

В мае в Киевсовете пообещали расторгнуть договоры аренды с Московским патриархатом, но после принятия Радой законопроекта о запрете деятельности религиозных организаций, управляемых страной-агрессором.

Из УПЦ МП в ПЦУ перешло почти 300 приходов после начала широкомасштабного вторжения РФ.

Руководство СБУ было инициатором законопроекта по расширению списка оснований для запрещения религиозных организаций и обеспечения юридической базы для запрещения УПЦ МП.

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