УПЦ МП наняла лоббиста в США за $1400/час. Деньги, вероятно, от Новинского

Украинская православная церковь Московского патриархата наняла лоббиста в США за $1400 в час для продвижения своих интересов в этой стране. В частности, лоббист получил деньги от фирмы, которую нанял Вадим Новинский, подсанкционный экс-нардеп и протодиакон этой церкви. Информацию первым обнародовал Марьян Заблоцкий, нардеп от Слуги народа.

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"Соглашение базируется на почасовой оплате в размере $1400 в час. Соглашение заключается по собственному желанию и действует до тех пор, пока ни одна из сторон не решит не продлевать", – говорится в документе.

Соответствующий отчет опубликован в системе FARA eFile – это метод электронной подачи документов в Минюст США в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов. В Соединенных Штатах деятельность лоббистов узаконена и подотчетна.

Согласно документу, профессор права Уильям Уитни Берк-Уайт был нанят Украинской православной церковью (Ukranian Orthodox Church).

В качестве адреса УПЦ МП указан Владимирский кафедральный собор Православной церкви Украины. Впрочем, митрополит Белоцерковской епархии ПЦУ Евстратий сообщил, что Новинский нанял фирму в США для "распространения пропаганды МП", а та наняла лоббиста. К тому же ПЦУ на английском называется Orthodox Church of Ukraine.

В отчете указано, что лоббист получил $7000 от Amsderdam and Partners LLP. В августе 2023 года фирма сообщила, что ее привлек Новинский для "защиты от серии политически мотивированных атак со стороны украинского правительства". В публикации Новинского, в частности, называют протодиаконом УПЦ, который подвергся незаконным государственным преследованиям.

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Что делал этот лоббист согласно отчету:

→ публикация статьи в The Hill;

→ обращение в Департамент Государственного управления религиозной свободы;

→ обращение в офис сенатора-демократа Джона Оссоффа ;

→ обращение к Белому дому;

→ обращения в офисы сенаторов республиканца Марко Рубио, демократа Джин Шейхин и в Комитет Сената по международным отношениям.

В американском издании The Hill 19 октября вышла статья авторства этого лоббиста под заголовком "Если Украина действительно привержена правам человека, она должна поддерживать свободу вероисповедания". В ней Берк-Уайт выступает против потенциального запрета УПЦ МП на законодательном уровне. Текст опубликован в разделе "Мнение".

"По моему мнению, такая деятельность Московского патриархата это государственная измена, очередная измена из списка их сознательных измен. Надеюсь, что наши органы проверят законность такого финансирования. Мне лично трудно представить, чтобы средства эти могли идти от кого-то другого, кроме как от одного подстанционного" олигарха – основного спонсора московской церкви здесь. Поэтому нарушение этих санкций здесь вполне вероятно. Возможно, и законодательства США, если реальным плательщиком был этот олигарх", – написал нардеп Заблоцкий.

LIGA.net направила информационный запрос в УПЦ МП.

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Согласно опросу КМИС за июнь 2023 года большинство украинцев начали поддерживать полный запрет УПЦ МП.

В октябре 2023 г. стало известно, что Служба безопасности Украины инициировала законопроект о расширении списка оснований для запрета религиозных организаций и обеспечения юридической базы для запрета УПЦ Московского патриархата.

17 октября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, дающий юридические основания для запрета Украинской православной церкви Московского патриархата. Вот перечень голосовавших против нардепов.

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