СБУ: Подозрение получил митрополит Поворознюк, благословлявший оккупацию в Кремле

Также клирик принимал участие в пропагандистских мероприятиях с гауляйтером оккупированной Луганской области и советником Кадырова

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении митрополиту Украинской православной церкви Василию Поворознюку, благословившему незаконное "присоединение" Луганска к России.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Спецслужба пишет, что собрала доказательную базу на подсанкционного сановника, сотрудничающего с захватчиками во временно оккупированном Луганске.

По данным следствия, в сентябре 2022 года митрополит прибыл в Кремль для участия в церемонии так называемого незаконного "присоединения" временно оккупированных областей Украины в состав РФ.

В Москве Поворознюк поддержал агрессивную войну РФ против Украины и захват части украинской территории, в том числе Луганщины, отмечают правоохранители.

В мае 2022 года клирик посетил "круглый стол" в Луганске под руководством начальника оккупационной администрации Леонида Пасечника: во время мероприятия Поворознюк вместе с советником диктатора Чечни Рамзана Кадырова выступил за принятие так называемой "резолюции", в которой распространяли фейки об украинских защитниках и ситуации на фронте, отмечает СБУ.

Читайте также: Журналисты посчитали, сколько недвижимости и земли у Московского патриархата – карта

Кроме этого, в рамках многочисленных интервью для российских пропагандистов подозреваемый героизировал российских захватчиков и призывал к продолжению войны против Украины, сообщает спецслужба.

Митрополит получил подозрение в пособничестве государству-агрессору, ему грозит до двенадцати лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без такового.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны по представлению СБУ применил к Поворознюку санкции.

В настоящее время сановник скрывается от правосудия на временно оккупированной Луганщине, продолжаются меры по привлечению его к ответственности, заключают правоохранители.

В ноябре заочное подозрение от СБУ получил глава Русской православной церкви Владимир Гундяев, называющий себя "патриархом Кириллом".

В декабре спецслужба задержала женщину, по данным следствия, и наводила удары российских оккупантов по позициям украинских военных в Краматорском районе Донецкой области.

СБУ сообщила о разоблачении вражеских агитаторов, среди которых – провокатор УПЦ (МП), который надеялся получить от диктатора Владимира Путина российский паспорт, фигуранты, называвшие войну в Украине "внутренним гражданским конфликтом" и женщину, распространявшую сфабрикованные оккупантами видео для дискредитации защитников Азовстали.

Читайте также: УПЦ МП наняла лоббиста в США за $1400/час. Деньги, вероятно, от Новинского