В Украине будут судить "главу" террористической ЛНР – тот в оккупации

По статье об организации незаконных выборов Леониду Пасечнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества

Леонид Пасечник (Фото: ресурс окупантов)

Прокуроры Луганской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт насчет "главы" террористической группировки ЛНР – ему инкриминируют организацию незаконных выборов на временно оккупированной территории. Об этом сообщили в облпрокуратуре. Террористическую организацию ЛНР возглавляет коллаборант Леонид Пасечник.

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Фигуранта подозревают в участии в организации и проведении незаконных выборов на временно оккупированной территории, публичных призывах к их проведению и добровольном избрании в незаконный орган власти.

Максимальное предусмотренное наказание – до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества, а также лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пятнадцати лет.

По данным следствия, с 1 по 10 сентября 2023 года согласно "законодательству" России и террористической ЛНР на оккупированных территориях Луганской области состоялись незаконные "выборы депутатов".

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23 сентября того же года фигуранта незаконно переизбрали на должность псевдоглавы террористической ЛНР по представлению российского диктатора Владимира Путина, после чего подозреваемый присягнул на верность Конституции РФ и псевдореспублике и вступил на "пост", пишет облпрокуратура.

В настоящее время мужчина продолжает вести активную антиукраинскую деятельность во временно оккупированной области, систематически принимает участие в пропагандистских медийных кампаниях российских властей, отмечает ведомство.

Ранее был направлен в суд обвинительный акт против фигуранта о совершении ряда преступлений против основ национальной безопасности Украины.

По статье о посягательствах на территориальную целостность и неприкосновенность Украины подозреваемому также максимально грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

СПРАВКА Леонид Пасечник – экс-сотрудник СБУ, глава террористической ЛНР. В 2023 году на него наложены санкции СНБО. В том же году Леонид Пасечник возглавил список партии "Единая Россия" на псевдовыборах, проводимых на оккупированной территории Луганской области. В том же году Пасечник встретился с диктатором России Владимиром Путиным. В 2022 году СБУ сообщила о подозрении Пасечнику в совершении умышленных действий по изменению границ территории и государственной границы Украины, коллаборационной деятельности. Следствие установило, что он подписал "закон" о вхождении "ЛНР" в РФ. Леонид Пасечник – экс-сотрудник СБУ, глава террористической ЛНР. В 2023 году на него наложены санкции СНБО. В том же году Леонид Пасечник возглавил список партии "Единая Россия" на псевдовыборах, проводимых на оккупированной территории Луганской области. В том же году Пасечник встретился с диктатором России Владимиром Путиным. В 2022 году СБУ сообщила о подозрении Пасечнику в совершении умышленных действий по изменению границ территории и государственной границы Украины, коллаборационной деятельности. Следствие установило, что он подписал "закон" о вхождении "ЛНР" в РФ.

3 января Служба безопасности Украины задержала в Киеве экс-чиновника, который являлся агентом Федеральной службы безопасности России и предлагал "присоединить" восточные регионы Украины к Ростовской области РФ. Также он помогал главарю террористов ЛНР Пасечнику репрессировать украинцев.

12 марта заочное подозрение в коллаборационной деятельности получил так называемый министр молодежной политики террористической группировки ДНР.

13 марта СБУ сообщила о задержании депутата Херсонского облсовета, которая помогала российскому гауляйтеру Владимиру Сальдо открывать военные госпитали РФ в захваченных больницах.

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