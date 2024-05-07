Пізно ввечері 7 травня у тимчасово окупованому Луганську лунали вибухи та почалася пожежа. Відповідні відео з’явились у місцевих пабліках. Окупанти заявили про обстріл нафтобази.

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Про декілька вибухів повідомили російські пропагандисти із РІА Новості, а в мережі ширились відео із масштабною пожежею.

Пізніше ватажок терористичної організації ЛНР Леонід Пасічник заявив, що обстріляно нафтобазу, пожежу намагаються загасити.

Представники Сил безпеки і оборони і України поки не коментували події у тимчасово окупованому Луганську.

Обережно, на відео є ненормативна лексика.

13 квітня Сили оборони успішно уразили російський пункт управління у тимчасово окупованому Луганську. Удару завдали українські льотчики – західними далекобійними ракетами Storm Shadow\SCALP. Згодом з'явились супутникові знімки місця ураження.

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