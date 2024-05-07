Поздно вечером 7 мая во временно оккупированном Луганске раздавались взрывы и начался пожар. Соответствующие видео появились в местных пабликах. Оккупанты заявили об обстреле нефтебазы.

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О нескольких взрывах сообщили российские пропагандисты из РИА Новости, а в сети распространялись видео с масштабным пожаром.

Позже главарь террористической организации ЛНР Леонид Пасечник заявил, что обстреляна нефтебаза, пожар пытаются потушить.

Представители Сил безопасности и обороны и Украины пока не комментировали события во временно оккупированном Луганске.

Осторожно, на видео есть ненормативная лексика.

13 апреля Силы обороны успешно поразили российский пункт управления во временно оккупированном Луганске. Удар нанесли украинские летчики – западными дальнобойными ракетами Storm Shadow\SCALP. Позднее появились спутниковые снимки места поражения.

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