В Луганске – взрывы и масштабный пожар. Оккупанты заявили об ударе по нефтебазе – видео
Поздно вечером 7 мая во временно оккупированном Луганске раздавались взрывы и начался пожар. Соответствующие видео появились в местных пабликах. Оккупанты заявили об обстреле нефтебазы.
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О нескольких взрывах сообщили российские пропагандисты из РИА Новости, а в сети распространялись видео с масштабным пожаром.
Позже главарь террористической организации ЛНР Леонид Пасечник заявил, что обстреляна нефтебаза, пожар пытаются потушить.
Представители Сил безопасности и обороны и Украины пока не комментировали события во временно оккупированном Луганске.
Осторожно, на видео есть ненормативная лексика.
- 13 апреля Силы обороны успешно поразили российский пункт управления во временно оккупированном Луганске. Удар нанесли украинские летчики – западными дальнобойными ракетами Storm Shadow\SCALP. Позднее появились спутниковые снимки места поражения.
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