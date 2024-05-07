Поздно вечером 7 мая во временно оккупированном Луганске раздавались взрывы и начался пожар. Соответствующие видео появились в местных пабликах. Оккупанты заявили об обстреле нефтебазы.

О нескольких взрывах сообщили российские пропагандисты из РИА Новости, а в сети распространялись видео с масштабным пожаром.

Позже главарь террористической организации ЛНР Леонид Пасечник заявил, что обстреляна нефтебаза, пожар пытаются потушить.

Представители Сил безопасности и обороны и Украины пока не комментировали события во временно оккупированном Луганске.

Осторожно, на видео есть ненормативная лексика.

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