Удар по нефтебазе оккупантов в Луганске: Схемы показали спутниковые фото последствий

Оккупанты утверждали, что удар был нанесен якобы ракетой ATACMS

Огонь (Иллюстративное фото - flickr.com)

В результате взрывов и пожара на нефтебазе во временно оккупированном Луганске вечером 7 мая уничтожены по меньшей мере три емкости для хранения топлива. Это видно на спутниковых снимках, обнародованных проектом Радио Свобода Схемы.

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Фотография из космоса была сделана в среду, 8 мая, на следующий день после удара.

Фото – Схемы

Фото – Схемы

Фото – Схемы

Об обстреле нефтебазы в Луганске 7 мая заявил главарь террористической организации ЛНР Леонид Пасечник. Впоследствии оккупанты утверждали, что удар был нанесен якобы ракетой ATACMS.

На следующее утро глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор сообщил, что пожар еще не ликвидирован.

"Продукты переработки выгорели, инфраструктура разрушена – оккупанты ищут виновников. Говорят, что ВСУ", – написал Лысогор.

Представители Сил безопасности и обороны Украины не комментировали события во временно оккупированном Луганске.

13 апреля Силы обороны успешно поразили российский пункт управления во временно оккупированном Луганске.

Воздушные силы сообщили, что нанесли удар западными дальнобойными ракетами Storm Shadow\SCALP. Позднее появились спутниковые снимки места поражения.

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