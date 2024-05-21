З'явилось супутникове фото наслідків удару по академії МВС у передмісті Луганська

Місцеві пабліки писали, що у будівлі колишньої академії МВС у передмісті Луганська окупанти нібито облаштували своє військове містечко

Скриншот з відео

З’явився супутниковий знімок місця удару по передмістю тимчасово окупованого Луганська у понеділок, 20 травня. Фото опублікувало Радіо Свобода.

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Супутниковий знімок, зроблений 20 травня, показує пожежу і густий дим на місці удару, завданого вранці цього ж дня по будівлі колишньої академії МВС у Луганську.

Фото – Радіо Свобода

Ватажок терористичної організації ЛНР Леонід Пасічник заявляв, що удару було завдано по селищу Ювілейне – нібито це зробили українські сили ракетами SCALP французько-британського виробництва.

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор, посилаючись на місцевих, писав, що була атакована колишня Луганська академія внутрішніх справ, де нібито облаштоване військове містечко окупантів.

Представники Сил оборони не коментували інцидент.

13 квітня Сили оборони успішно уразили російський пункт управління у тимчасово окупованому Луганську. Тоді Повітряні сили повідомили, що завдали удару західними далекобійними ракетами Storm Shadow/SCALP. Згодом з'явилися супутникові знімки місця ураження.

7 травня в Луганську були вибухи та пожежа на нафтобазі. Згодом з'явилися супутникові знімки, на яких видно, що знищено щонайменше три ємності для зберігання пального. Окупанти стверджували, що удару було завдано нібито ракетою ATACMS.

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