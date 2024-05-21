Появилось спутниковое фото последствий удара по академии МВД в пригороде Луганска

Местные паблики писали, что в здании бывшей академии МВД в пригороде Луганска оккупанты якобы обустроили свой военный городок

Скриншот с видео

Появился спутниковый снимок места удара по пригороду временно оккупированного Луганска в понедельник, 20 мая. Фото опубликовало Радио Свобода.

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Спутниковый снимок, сделанный 20 мая, показывает пожар и густой дым на месте удара, нанесенного утром этого же дня по зданию бывшей академии МВД в Луганске.

Фото – Радио Свобода

Главарь террористической организации ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что удар был нанесен по поселку Юбилейное – якобы это сделали украинские силы ракетами SCALP французско-британского производства.

Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор, ссылаясь на местных, писал, что была атакована бывшая Луганская академия внутренних дел, где якобы обустроен военный городок оккупантов.

Представители Сил обороны не комментировали инцидент.

13 апреля Силы обороны успешно поразили российский пункт управления во временно оккупированном Луганске. Тогда Воздушные силы сообщили, что нанесли удар западными дальнобойными ракетами Storm Shadow/SCALP. Потом появились спутниковые снимки места поражения.

7 мая в Луганске произошли взрывы и пожар на нефтебазе. Впоследствии появились спутниковые снимки, на которых видно, что уничтожены по меньшей мере три емкости для хранения горючего. Оккупанты утверждали, что удар был нанесен якобы ракетой ATACMS.

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