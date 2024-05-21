Росіяни пересуваються на цивільних автівках до Луганщини, частина може маскуватися – ЗСУ

Такі автівки окупантів знищуються, але є певний відсоток машин, які можуть маскуватися під цивільних, імітуючи евакуацію, пояснив речник ОСУВ "Хортиця"

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

Росіяни почали пересуватися на цивільних автомобілях до тимчасово окупованої Луганської області – частина з них може маскуватися під цивільних, імітуючи евакуацію. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

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За його словами, зафіксовано пересування загарбників на одному з напрямків – ті їдуть на цивільних автомобілях з Тульської області РФ на територію тимчасово окупованої Луганщини.

Кількість таких загарбників становить близько 600 осіб, їхня мета – переміщення та укомплектування резервів, аби вести подальші штурмові дії як у Донецькій, так, можливо, і в Луганській області, зазначив Волошин.

Росіяни імітують пересування цивільних мешканців, тому що Сили оборони вражають військовий транспорт та не завдають ударів по цивільних, пояснив речник.

Він додав, що такі автівки окупантів знищуються, але є певний відсоток машин, які можуть маскуватися під цивільних, імітуючи евакуацію.

20 травня президент Зеленський повідомив, що ситуація у Харківській області наразі контрольована. Хоча Сили оборони розтягнуті на фронті у понад 1000 км, потрібен час, щоб підготувати новобранців до бою в ході нової мобілізації.

21 травня речник Нацгвардії повідомив, що на Харківському напрямку російські окупаційні війська намагаються зберегти транспортні засоби для забезпечення логістики, українські нацгвардійці за тиждень знищили вісім ворожих машин, які перевозили боєкомплекти.

Волошин зазначив, що ситуація в Харківській області залишається складною й мінливою. Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію, зокрема й у Вовчанську.

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