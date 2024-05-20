Зеленський про мобілізацію: Хоча фронт розтягнутий, потрібен час, щоб підготувати новобранців
Президент Володимир Зеленський повідомив, що ситуація у Харківській області наразі контрольована. Хоча Сили оборони розтягнуті на фронті у понад 1000 км, потрібен час, щоб підготувати новобранців до бою в ході нової мобілізації, розповів він в інтерв'ю Reuters.
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Він зазначив, що ситуація на північному сході Україні зараз контрольована після початку російського наступу у Харківській області.
За словами президента, світ не повинен забувати, що Росія теж активно тисне на сході країни.
Хоча українські сили вже розтягнуті на лінії фронту протяжністю понад 1000 км, проте потрібен час, щоб підготувати новобранців до бою в межах нової мобілізаційної кампанії, заявив український лідер.
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- З 18 травня усі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту за наявності та фактичне місце проживання. Закон про мобілізацію дає на це 60 днів. І три шляхи – через територіальні центри комплектування (ТЦК), центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) або електронний кабінет.
- Для оновлення даних працює застосунок Міноборони "Резерв+". Водночас зараз функція авторизації у застосунку може працювати не у всіх одночасно через те, що він захищений від DDOS-атак, заявляють у військовому відомстві.
- Президент Зеленський підписав закон, який збільшує штрафи за порушення військового обліку.
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