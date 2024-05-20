Зеленський про мобілізацію: Хоча фронт розтягнутий, потрібен час, щоб підготувати новобранців

Зазначив, що ситуація на Харківщині контрольована, але нагадав про тиск росіян на сході

Володимир Зеленський (Скриншот з відео)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що ситуація у Харківській області наразі контрольована. Хоча Сили оборони розтягнуті на фронті у понад 1000 км, потрібен час, щоб підготувати новобранців до бою в ході нової мобілізації, розповів він в інтерв'ю Reuters.

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Він зазначив, що ситуація на північному сході Україні зараз контрольована після початку російського наступу у Харківській області.

За словами президента, світ не повинен забувати, що Росія теж активно тисне на сході країни.

Хоча українські сили вже розтягнуті на лінії фронту протяжністю понад 1000 км, проте потрібен час, щоб підготувати новобранців до бою в межах нової мобілізаційної кампанії, заявив український лідер.

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